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Návšteva indického premiéra si vyžiada dopravné obmedzenia
V pondelok sa v súvislosti s presunom delegácie môžu obmedzenia týkať lokalít v blízkosti Bratislavského hradu (Palisády, Mudroňova ulica) i okolia prezidentského sídla.
Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - V súvislosti s návštevou indického premiéra Naréndru Módího sa šoféri v hlavnom meste musia pripraviť na viaceré krátkodobé dopravné obmedzenia. Podrobnosti uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.
„V nedeľu približne od 20.00 h bude na nevyhnutne potrebný čas uzavretá diaľnica D4 a D2 od hraničného priechodu s Rakúskom smerom do centra mesta,“ informovala. V pondelok (15. 6.) sa v súvislosti s presunom delegácie môžu obmedzenia týkať lokalít v blízkosti Bratislavského hradu (Palisády, Mudroňova ulica) i okolia prezidentského sídla (Hodžovo námestie, Štefánikova ulica), s obmedzením bude potrebné rátať aj na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu. „Zároveň v čase od 12.20 do 13.20 h bude obojsmerne uzavreté Vajanského a Rázusovo nábrežie v úseku medzi Mostom SNP a Šafárikovým námestím,“ dodala policajná hovorkyňa.
V utorok (16. 6.) ráno dôjde podľa jej slov z dôvodu odchodu zahraničnej delegácie opätovne ku krátkodobej uzávere diaľnice D2 a D4 od centra mesta k hraničnému priechodu s Rakúskom.
„V nedeľu približne od 20.00 h bude na nevyhnutne potrebný čas uzavretá diaľnica D4 a D2 od hraničného priechodu s Rakúskom smerom do centra mesta,“ informovala. V pondelok (15. 6.) sa v súvislosti s presunom delegácie môžu obmedzenia týkať lokalít v blízkosti Bratislavského hradu (Palisády, Mudroňova ulica) i okolia prezidentského sídla (Hodžovo námestie, Štefánikova ulica), s obmedzením bude potrebné rátať aj na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu. „Zároveň v čase od 12.20 do 13.20 h bude obojsmerne uzavreté Vajanského a Rázusovo nábrežie v úseku medzi Mostom SNP a Šafárikovým námestím,“ dodala policajná hovorkyňa.
V utorok (16. 6.) ráno dôjde podľa jej slov z dôvodu odchodu zahraničnej delegácie opätovne ku krátkodobej uzávere diaľnice D2 a D4 od centra mesta k hraničnému priechodu s Rakúskom.