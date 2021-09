Cesta pápeža pohľadom zahraničnej tlače: Facka Orbánovi

Na archívnej snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR – Jarsolav Novák

Vatikán 9. septembra (TASR) - Pápež František sa má počas svojej nedeľnej návštevy Budapešti podľa zverejneného programu stretnúť aj s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Avšak krátkosť jeho zastávky v Budapešti - iba niekoľko hodín - v porovnaní s nadväzujúcou štvordňovou návštevou Slovenska podľa diplomatov a svetových katolíckych médií jasne naznačuje Františkove priority, napísala vo štvrtok agentúra Reuters.Podľa agentúry Františkov krátky pobyt v Budapešti, kde odslúži záverečnú omšu 52. medzinárodného eucharistického kongresu,Európu pápež vyzýva prijímať a integrovať migrantov, aby tak prežila svoju. Naproti tomu Orbán na minulotýždňovom Strategickom fóre v slovinskom Blede vyhlásil, že dnes sú. Zároveň zdôraznil, že ibanapísal britský liberálne katolícky týždenník The Tablet.Počas marcového letu z Iraku František pred novinármi poznamenal, že jeho cesta do Budapešti. Očakáva sa na nej účasť približne 75.000 ľudí.Americký dvojtýždenník National Catholic Register informoval, že viacerí maďarskí štátni aj cirkevní predstavitelia sa snažili presvedčiť pápeža, aby v ich krajine pobudol dlhšie, avšak bezvýsledne. Noviny to označili zaOrbánovi.Na novinársku otázku počas štvrtkovej tlačovej konferencie vo Vatikáne o tom, prečo chce pápež zjavne, odpovedal hovorca Vatikánu Matteo Bruni, že Františkova cesta do Budapešti je "duchovnou púťou" a treba ju chápať v náboženskom kontexte.Reuters ďalej píše, že Slovensko je síce proti nekontrolovanému prílevu migrantov, avšak postoje jeho predstaviteľov nie sú ani zďaleka také ostré ako Orbánove.The Tablet si všimol aj nedávne vyhlásenie pápeža Františka, že nevie, či ho Orbán v Budapešti príde pozrieť. Podľa britského týždenníka išlo odištancovania sa.komentoval The Tablet.V pápežovom programe v Budapešti figuruje aj krátke stretnutie s maďarským prezidentom Jánosom Áderom.Dlhá pápežova návšteva na Slovensku môže podľa týždenníka The Tablet, ktorý cituje diplomata pôsobiaceho v Bratislave, súvisieť aj s dobrým dojmom, ktorý na Františka urobila Zuzanu Čaputová, prvá žena v prezidentskej funkcii, počas svojej vlaňajšej návštevy vo Vatikáne. Táto bývalá environmentálna právnička, uviedol The Tablet.Týždenník pritom poukázal na blížiacu sa Konferenciu OSN o zmene klímy (COP26), ktorá sa bude konať v škótskom Glasgowe v prvej polovici novembra aj s účasťou pápeža. Od pontifika teda na Slovensku možno očakávať výzvy na ochranu planéty a tiež na podporu mladých ľudí a marginalizovaných komunít, napísal The Tablet.