Návšteva pápeža v Košiciach má podľa ESNS aj silný ekumenický kontext

Košice 14. septembra (TASR) - Košičanom by návšteva pápeža Františka mohla priniesť duchovnú a náboženskú inšpiráciu s praktickým uplatnením. Pre TASR to povedal moderátor Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností (ESNS) na území mesta Košice Dušan Havrila s tým, že sú v očakávaní, s akým posolstvom Svätý Otec príde.



Prítomnosť pápeža v druhom najväčšom meste na Slovensku má podľa neho aj silný ekumenický kontext. „Minimálne z toho dôvodu, že sa ako ekumenické spoločenstvo môžeme zúčastniť na tomto výnimočnom - nielen cirkevnom, ale aj spoločenskom stretnutí. V tomto smere teda naše očakávania meníme na utvrdenie v tom, že to, čo robíme v rámci ekumenického spoločenstva má svoj nielen regionálny, ale aj širší záber. Všetci v tomto čase potrebujeme slová nádeje a posilnenie vo viere,“ uviedol.



Riadnymi členmi ESNS na území Košíc sú Apoštolská cirkev, Bratská jednota, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a.v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta. Židovská náboženská obec v Košiciach je jej riadnym členom so štatútom pozorovateľa. Havrila pripomenul, že posolstvom ESNS je „budovanie jednoty v tých oblastiach náboženského, duchovného a praktického ekumenizmu, v ktorých sa v zásade všetci zhodneme“.