Návšteve pápeža bude predchádzať oficiálna duchovná príprava

Bratislava 4. augusta (TASR) - Návšteve pápeža Františka na Slovensku bude predchádzať oficiálna duchovná príprava. Začne sa na sviatok Nanebovzatej Panny Márie, ktorú si v liturgickom kalendári pripomíname 15. augusta. Prvé podnety je už možné nájsť na webovej stránke www.navstevapapeza.sk. TASR o tom informovala tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).



"K dispozícii je už oficiálna modlitba za návštevu Svätého Otca, prosby, ktoré je vhodné zaradiť do spoločných prosieb veriacich počas svätých omší, osobitná prosba, ktorú sa v súvislosti s návštevou modlia počas každej svätej liturgie gréckokatolíci, videá Svätého Otca Františka v slovenskom jazyku, ktoré sú súčasťou Svetovej siete modlitby pápeža i projekt denných myšlienok pápeža Františka," priblížila KBS. Súčasťou slovenskej duchovnej prípravy sú aj špeciálne videá, ktorými je možné bližšie spoznať pápeža.



KBS bude zároveň od 15. augusta do príchodu Svätého Otca na Slovensko posielať záujemcom každý deň e-mailom na uvažovanie myšlienky a podnety, ktorých autorom je pápež František. K duchovnej príprave veriacich povzbudili v pastierskom liste biskupi Slovenska. Veriacich vyzvali, aby vyhľadali "spisy pápeža Františka, ktoré máme na dosah ruky, preložené do našej reči." Farnosti, diecézy, biskupi či diecézne katechetické úrady prinášajú aj sériu ďalších duchovných aktivít, ktoré pozývajú k duchovnej príprave.



Pápež František počas svojej návštevy Slovenska v septembri (12. - 15. 9.) navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, s predstaviteľmi kresťanských cirkví, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Prešove bude sláviť svätú liturgiu a ohlási homíliu. V Košiciach sa stretne s mladými a navštívi tiež sídlisko Luník IX. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy.