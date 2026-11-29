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Návštevníkov horských oblastí varujú pred nízkymi teplotami
HZS preto odporúča náležitú pozornosť venovať ochrane nôh, rúk a hlavy, nosiť teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky.
Autor TASR
Vysoké Tatry 29. novembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) varuje návštevníkov horských oblastí pred ojedinelým výskytom očakávanej minimálnej teploty vzduchu pod mínus 20 stupňov Celzia. HZS upozorňuje, že silný mráz predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je vysoká.
„Intenzívnym pôsobením chladu dochádza k znižovaniu telesnej teploty, čo vedie k podchladeniu organizmu. Kombinácia mrazu a vetra môže spôsobiť omrzliny, lokálne poškodenia kože a podráždenie sliznice dýchacích ciest, čo môže viesť k respiračným ochoreniam,“ pripomínajú horskí záchranári s tým, že k hypotermii dochádza, keď telo stráca teplo rýchlejšie ako ho dokáže vyprodukovať a telesná teplota klesá nebezpečne nízko. Tento pokles telesnej teploty bráni srdcu, nervovému systému a iným orgánom v normálnej činnosti.
HZS preto odporúča náležitú pozornosť venovať ochrane nôh, rúk a hlavy, nosiť teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. „Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru, dažďu a snehu. Dôsledným dodržiavaním uvedených odporúčaní môžete minimalizovať riziko podchladenia,“ dodáva HZS.
„Intenzívnym pôsobením chladu dochádza k znižovaniu telesnej teploty, čo vedie k podchladeniu organizmu. Kombinácia mrazu a vetra môže spôsobiť omrzliny, lokálne poškodenia kože a podráždenie sliznice dýchacích ciest, čo môže viesť k respiračným ochoreniam,“ pripomínajú horskí záchranári s tým, že k hypotermii dochádza, keď telo stráca teplo rýchlejšie ako ho dokáže vyprodukovať a telesná teplota klesá nebezpečne nízko. Tento pokles telesnej teploty bráni srdcu, nervovému systému a iným orgánom v normálnej činnosti.
HZS preto odporúča náležitú pozornosť venovať ochrane nôh, rúk a hlavy, nosiť teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. „Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru, dažďu a snehu. Dôsledným dodržiavaním uvedených odporúčaní môžete minimalizovať riziko podchladenia,“ dodáva HZS.