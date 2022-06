Návštevnosť kúpeľov počas pandémie klesla

Bratislava 4. júna (TASR) - Návštevnosť kúpeľov počas pandémia klesla. Liečbu v nich vlani ukončilo 116.188 pacientov, čo je o 31,6 percenta menej ako v predpandemickom období. Znížil sa najmä počet zahraničných klientov, a to o 76,9 percenta. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).



Zdravotné poisťovne vlani uhradili liečebný pobyt približne 43 percentám pacientov, v porovnaní s rokom 2020 vzrástol počet pobytov samoplatcov podľa centra o 24,6 percenta a kúpeľné pobyty hradené poisťovňou klesli o 11 percent. Najviac pacientov (37 percent) strávilo v kúpeľnej starostlivosti štyri až sedem dní. "Väčšina z nich boli samoplatcovia s trvalým pobytom na Slovensku," dodalo NCZI.



Dospelí pacienti sa najčastejšie liečili s chorobami pohybového ústrojenstva (75.403 osôb), frekventované tiež boli netuberkulózne choroby dýchacích ciest (13.109) a choroby obehového ústrojenstva (5475). U detí to boli najčastejšie netuberkulózne choroby dýchacích ciest (1978 detí), choroby pohybového ústrojenstva (1730) a nervové choroby (511).



Pacienti majú od vlaňajška nárok na postcovidovú starostlivosť v kúpeľoch, liečilo sa v nich 1535 Slovákov. Z nich najviac (1246 osôb) pre pretrvávanie respiračných ťažkostí po ukončení liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici.