Prezidentka verí, že v koalícii sa nájde zhoda na potrebných zmenách

Bratislava 3. marca (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že v koalícii sa nájde zhoda na potrebných zmenách v súvislosti s vládou. Povedala to po stretnutí so zástupcami strán SaS a Za ľudí, ktorí volajú po zmenách aj po rekonštrukcii vlády. Prezidentka pripomenula, že sama dlhodobo hovorí o potrebe zmien štýlu vládnutia a sebareflexie kabinetu.



"Rokovania v koalícii budú pokračovať. Veľmi si želám, aby takáto miera zhody o potrebných zmenách bola medzi všetkými štyrmi koaličnými partnermi," povedala hlava štátu. Na stretnutí ju podľa jej slov koaličné strany informovali o tom, ako intenzívne vnímajú potreby zmien a spôsoby, ako ich dosiahnuť. Prekvapila ju zhoda medzi dvoma partnermi.







Prezidentka sa v stredu popoludní stretla s predsedom SaS Richardom Sulíkom, ministrami za SaS, šéfkou Za ľudí Veronikou Remišovou a zástupcami strany. Sulík po stretnutí vyhlásil, že rekonštrukcia vlády by mohla upokojiť a zlepšiť situáciu.



V koalícii je už dlhší čas napätie, pnutie teraz vyvolal nákup vakcín Sputnik V, ktoré mal vyrokovať premiér Igor Matovič (OĽANO) s ruskou stranou. Za ľudí a SaS sú proti používaniu vakcíny, ktorá nemá registráciu v Európskej únii. Za ľudí už prišla o dvoch poslancov, hrozia jej ďalšie odchody. Remišová nevylúčila ani možnosť rozpadu vládnej koalície. Sulík aj Remišová hovoria o potrebe prijať zásadné rozhodnutia.



Predseda parlamentu a šéf koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár pozval predstaviteľov OĽANO, SaS a Za ľudí v stredu o 17.00 h do Národnej rady SR, aby si sadli za jeden stôl a diskutovali.