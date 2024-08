NBS: Riziko výkyvov počasia ovplyvňuje 6 z 10 firiem na Slovensku

Bratislava 15. augusta (TASR) - Fyzické riziko spôsobené výkyvmi počasia ovplyvňuje šesť z desiatich firiem na Slovensku. Pre TASR to uviedol Milan Vaňko z odboru ekonomických a menových analýz Národnej banky Slovenska (NBS). Odvolal sa pritom na údaje z minuloročného prieskumu Európskej investičnej banky (EIB). Oproti roku 2022 narástol počet firiem dotknutých klimatickou zmenou o 14 percent. Slovensko sa tak priblížilo k súčasnému priemeru Európskej únie (EÚ), ktorý je na úrovni 64 percent.



Príprava na dôsledky spojené so zmenou klímy bude podľa NBS dlhodobo predstavovať najväčšiu výzvu pre Slovensko a jeho ekonomiku. "Extrémne klimatické javy ako suchá, záplavy, lesné požiare alebo búrky sú čoraz viditeľnejšie, a preto neprekvapuje, že už aj na Slovensku až 60 percent firiem vníma fyzické riziká. Pritom len 43 percent firiem investuje do budovania svojej odolnosti voči týmto rizikám," uviedla NBS v publikácii Štrukturálne výzvy 2024.



Poukázala pritom na krajiny ako Česko, Fínsko, Cyprus a Dánsko, ktoré investujú do opatrení na prevenciu a zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny klímy viac, ako sú ich očakávané straty spôsobené týmito rizikami.



Väčšina slovenských firiem, ktoré sa snažia brániť vplyvom klimatickej zmeny, investuje do riešení na predchádzanie alebo znižovanie dopadov fyzického rizika. Nasledujú firmy, ktoré využívajú poistné produkty na kompenzovanie strát súvisiacich so zmenou klímy. Len deväť percent prispôsobilo svoju stratégiu fyzickým rizikám, priemer EÚ je 16 percent.



"U stredných a malých podnikov prevažuje využívanie poistných produktov nad investíciami. U nich by mohlo byť výhodné zvýšiť investície na riešenie dopadov škôd spôsobených zmenou klímy. Podľa sektorov zainvestovala viac ako polovica firiem vo všetkých sektoroch, okrem stavebného, kde to bolo len 31 percent firiem," dodal pre TASR Vaňko.