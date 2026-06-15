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NBS vydala výročnú mincu víťazstva československých futbalistov na ME
Autorom výtvarného návrhu je český medailér Matěj Hanuš.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 15. júna (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) uviedla v pondelok do emisie pamätnú 2-eurovú mincu pri príležitosti 50. výročia triumfu československých futbalistov na majstrovstvách Európy 1976. Reprezentácia vtedy získala titul po finálovom víťazstve nad Západným Nemeckom v Belehrade, ktoré rozhodol Antonín Panenka ikonickým pokutovým kopom. V septembri priznala UEFA titul okrem Čechov aj Slovákom, ktorí tvorili väčšinu základnej zostavy.
Pri príležitosti emisie mince privítal viceguvernér NBS Dušan Keketi v priestoroch banky účastníkov víťazného tímu, ich rodinných príslušníkov a ďalšie osobnosti československého futbalu. „Futbal má schopnosť spájať ľudí naprieč generáciami a víťazstvo z roku 1976 zostáva pre mnohých živou spomienkou na tím, ktorý dokázal premeniť spoločný sen na skutočnosť. Národná banka Slovenska sa dlhodobo venuje emisii zberateľských a pamätných mincí a som veľmi rád, že si aj týmto spôsobom dokážeme pripomínať výnimočné udalosti a zároveň prispieť k popularizácii športu a futbalu,“ uviedol Keketi podľa stránky nbs.sk.
Na stretnutí sa zúčastnili aj Ladislav a Juraj Venglošovci, synovia trénera majstrovského tímu Jozefa Vengloša. Ten by sa v tomto roku dožil 90 rokov. „Pre našu rodinu je vydanie tejto mince veľkým zadosťučinením. Som veľmi rád, že Národná banka Slovenska a viceguvernér Dušan Keketi pripomenuli tento výnimočný okamih, keď sa československá reprezentácia stala majstrom Európy a môj otec bol neoddeliteľnou súčasťou tohto úspechu. O to viac ma teší, že sa tak deje práve v roku 90. výročia jeho narodenia,“ povedal Juraj Vengloš. Bývalý československý reprezentant Ján Pivarník označil mincu za dôstojnú pripomienku úspechu: „Minca je peknou pripomienkou toho, čo sa nám podarilo pred 50 rokmi. Klobúk dole. Informácia o nej sa už rozšírila aj do sveta.“
Na národnej strane mince je zobrazený futbalista v pohybe pri vedení lopty. Motív dopĺňajú vavrínové vetvy ako symbol víťazstva, nápis „MAJSTRI EURÓPY“, letopočet „1976“, označenie krajiny „SLOVENSKO 2026“, iniciály autora výtvarného návrhu a značka Mincovne Kremnica. Autorom výtvarného návrhu je český medailér Matěj Hanuš. Náklad pamätnej 2-eurovej mince predstavuje 995.000 kusov v obežnom vyhotovení a 5000 kusov vo vyhotovení proof-like (vyššia kvalita pre zberateľov).
Pri príležitosti emisie mince privítal viceguvernér NBS Dušan Keketi v priestoroch banky účastníkov víťazného tímu, ich rodinných príslušníkov a ďalšie osobnosti československého futbalu. „Futbal má schopnosť spájať ľudí naprieč generáciami a víťazstvo z roku 1976 zostáva pre mnohých živou spomienkou na tím, ktorý dokázal premeniť spoločný sen na skutočnosť. Národná banka Slovenska sa dlhodobo venuje emisii zberateľských a pamätných mincí a som veľmi rád, že si aj týmto spôsobom dokážeme pripomínať výnimočné udalosti a zároveň prispieť k popularizácii športu a futbalu,“ uviedol Keketi podľa stránky nbs.sk.
Na stretnutí sa zúčastnili aj Ladislav a Juraj Venglošovci, synovia trénera majstrovského tímu Jozefa Vengloša. Ten by sa v tomto roku dožil 90 rokov. „Pre našu rodinu je vydanie tejto mince veľkým zadosťučinením. Som veľmi rád, že Národná banka Slovenska a viceguvernér Dušan Keketi pripomenuli tento výnimočný okamih, keď sa československá reprezentácia stala majstrom Európy a môj otec bol neoddeliteľnou súčasťou tohto úspechu. O to viac ma teší, že sa tak deje práve v roku 90. výročia jeho narodenia,“ povedal Juraj Vengloš. Bývalý československý reprezentant Ján Pivarník označil mincu za dôstojnú pripomienku úspechu: „Minca je peknou pripomienkou toho, čo sa nám podarilo pred 50 rokmi. Klobúk dole. Informácia o nej sa už rozšírila aj do sveta.“
Na národnej strane mince je zobrazený futbalista v pohybe pri vedení lopty. Motív dopĺňajú vavrínové vetvy ako symbol víťazstva, nápis „MAJSTRI EURÓPY“, letopočet „1976“, označenie krajiny „SLOVENSKO 2026“, iniciály autora výtvarného návrhu a značka Mincovne Kremnica. Autorom výtvarného návrhu je český medailér Matěj Hanuš. Náklad pamätnej 2-eurovej mince predstavuje 995.000 kusov v obežnom vyhotovení a 5000 kusov vo vyhotovení proof-like (vyššia kvalita pre zberateľov).