NBÚ bude spolupracovať s IT firmami pri riešení kyberbezpečnosti

Bratislava 4. apríla (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) podpísal memorandum o spolupráci s viacerými poprednými IT firmami a organizáciami na Slovensku. Individuálne s nimi bude spolupracovať pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov. Súčasťou spolupráce budú vzájomné odborné konzultácie, výmena informácií o zraniteľnostiach v informačných systémoch či forenzná analýza. TASR o tom informoval hovorca NBÚ Peter Habara.



„Oceňujem rýchlu reakciu jednotlivých spoločností a ich neutíchajúci záujem prispieť svojím dielom k spoločnej bezpečnosti. Obdobné spolupráce nie sú ani v zahraničí výnimočným javom. Vzájomná výmena skúseností, poznatkov a odborných postrehov môžu byť na konci dňa rozhodujúcim prvkom v bezpečnosti štátu, organizácií a občanov,“ skonštatoval riaditeľ NBÚ Roman Konečný.



Rozvoj vzťahov so súkromným sektorom patrí medzi dlhodobé úlohy NBÚ, ktorý je garantom kybernetickej bezpečnosti. Zámer podľa Habaru urýchlila a zintenzívnila bezpečnostná situácia na Ukrajine a neutíchajúce hrozby v kybernetickom priestore, ktoré sa už roky nevyhýbajú ani Slovensku. Ako dodal hovorca, aj Európska únia momentálne volá po koordinovanom postupe so zapojením všetkých možných prostriedkov vrátane komerčných subjektov a efektívnejšej komunikácii či výmene informácií na úrovni členských štátov.