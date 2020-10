Rozmýšľaj, kým klikneš, upozorňuje kampaň EÚ

Bratislava 3. októbra (TASR) – Európska únia označuje október za mesiac kybernetickej bezpečnosti. Tohtoročnú kampaň sprevádza heslo „rozmýšľaj, kým klikneš“ (Think Before U Click). Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT ponúkne počas tohto mesiaca k téme niekoľko tipov, udalostí, ale aj zaujímavostí. Upozornil na to hovorca Národného bezpečnostného úradu Peter Habara.



„Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) sa snaží popularizovať tému najmä pre bežných používateľov, ktorí sa aj v časoch vrcholiacej pandémie COVID-19 stávajú často cieľom rôznych útočníkov a podvodníkov,“ priblížil hovorca.



ENISA rozdelila kampaň na dve témy. Prvá s názvom Kybernetické podvody poskytne účastníkom informácie o súčasných a potenciálnych kybernetických hrozbách, ako sú phishing, kompromitácia pracovných e-mailov a podvody pri online nákupoch. Druhá téma s názvom Digitálne zručnosti prináša účastníkom informácie o pravidlách digitálneho súkromia, ochrane osobných údajov a kybernetickej šikane.



„O kybernetickej bezpečnosti je často reč, keď už niekomu bliká notifikácia o probléme na počítačovej obrazovke alebo si nájde svoje citlivé údaje kdesi na internete. To už je však väčšinou neskoro. Práve preto je potrebné, aby sa osvetové kampane tohto typu neustále prízvukovali nielen verejnosti,“ skonštatoval riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti Rastislav Janota.



Oblasti kyberbezpečnosti venuje európske spoločenstvo pozornosť už od roku 2012, v uplynulom čase sa stala jednou z hlavných priorít.