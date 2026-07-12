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NBÚ: Štvrtina opýtaných nemá samostatný rozpočet na kyberbezpečnosť
Z prieskumu tiež vyplýva, že 60 percent opýtaných firiem a inštitúcií nemá pravidlá pre vyhodnotenie rizík spojených s náborom nových zamestnancov.
Autor TASR
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Bratislava 12. júla (TASR) - Samostatný rozpočet na kyberbezpečnosť nemá viac štvrtina opýtaných subjektov. Vyplýva to z prieskumu Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), ktorý je súčasťou Správy o kybernetickej bezpečnosti v SR v roku 2025. Takmer polovica má financie na kybernetické zabezpečenie neodčleniteľné od rozpočtu na IT.
„Výraznejšie oddelenie rozpočtov je možné pozorovať najmä vo väčších organizáciách verejnej správy a v sektore energetiky. Pozitívnym trendom je, že až 78 percent opýtaných subjektov plánuje v najbližších rokoch navýšenie finančných prostriedkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti,“ poukázal úrad.
Z prieskumu tiež vyplýva, že 60 percent opýtaných firiem a inštitúcií nemá pravidlá pre vyhodnotenie rizík spojených s náborom nových zamestnancov. NBÚ pritom pripomenul, že jedným z najväčších kybernetických rizík je ľudský faktor.
Dáta ukazujú aj na nedostatočné vzdelávanie. „Interné vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti síce v organizáciách prebieha, avšak často v nedostatočnom rozsahu a intenzite. Celkové výsledky naznačujú, že školenia sú stále vnímané skôr formálne než ako kľúčový nástroj budovania odolnosti organizácie. Výrazné rozdiely medzi sektormi poukazujú na absenciu jednotného metodického usmernenia a nedostatočne rozvinutú kultúru kybernetickej bezpečnosti. Zatiaľ čo vo viacerých sektoroch pôsobia výsledky nevyrovnane, sektor energetiky vykazuje najvyššiu mieru systematického a zodpovedného prístupu,“ uviedol NBÚ v správe.
Podľa prieskumu zároveň využíva umelú inteligenciu aspoň čiastočne 28 percent opýtaných subjektov. Ďalších vyše 30 percent to zvažuje. Najväčší podiel respondentov, 41 percent, odpovedalo „nie“.
Úrad tiež skonštatoval, že subjekty zväčša svoje dáta zálohujú. Napriek tomu v oblasti vidí problémy. „Bezpečnosť a spoľahlivosť záloh je otázna. Zálohovanie je v mnohých prípadoch vnímané skôr ako technický proces než opatrenie kybernetickej bezpečnosti. Výsledky poukazujú na to, že hoci je technologická infraštruktúra na zálohovanie vo väčšine organizácií zavedená, procesy a disciplína pri jej využívaní sú často nedostatočné. V prípade rozsiahlejšieho kybernetického incidentu by veľká časť organizácií nemusela byť schopná obnoviť svoju prevádzku včas a spoľahlivo. Prieskum poukázal na fakt, že iba málo organizácií pravidelne testuje použiteľnosť záloh na obnovu systému,“ priblížil NBÚ.
„Výraznejšie oddelenie rozpočtov je možné pozorovať najmä vo väčších organizáciách verejnej správy a v sektore energetiky. Pozitívnym trendom je, že až 78 percent opýtaných subjektov plánuje v najbližších rokoch navýšenie finančných prostriedkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti,“ poukázal úrad.
Z prieskumu tiež vyplýva, že 60 percent opýtaných firiem a inštitúcií nemá pravidlá pre vyhodnotenie rizík spojených s náborom nových zamestnancov. NBÚ pritom pripomenul, že jedným z najväčších kybernetických rizík je ľudský faktor.
Dáta ukazujú aj na nedostatočné vzdelávanie. „Interné vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti síce v organizáciách prebieha, avšak často v nedostatočnom rozsahu a intenzite. Celkové výsledky naznačujú, že školenia sú stále vnímané skôr formálne než ako kľúčový nástroj budovania odolnosti organizácie. Výrazné rozdiely medzi sektormi poukazujú na absenciu jednotného metodického usmernenia a nedostatočne rozvinutú kultúru kybernetickej bezpečnosti. Zatiaľ čo vo viacerých sektoroch pôsobia výsledky nevyrovnane, sektor energetiky vykazuje najvyššiu mieru systematického a zodpovedného prístupu,“ uviedol NBÚ v správe.
Podľa prieskumu zároveň využíva umelú inteligenciu aspoň čiastočne 28 percent opýtaných subjektov. Ďalších vyše 30 percent to zvažuje. Najväčší podiel respondentov, 41 percent, odpovedalo „nie“.
Úrad tiež skonštatoval, že subjekty zväčša svoje dáta zálohujú. Napriek tomu v oblasti vidí problémy. „Bezpečnosť a spoľahlivosť záloh je otázna. Zálohovanie je v mnohých prípadoch vnímané skôr ako technický proces než opatrenie kybernetickej bezpečnosti. Výsledky poukazujú na to, že hoci je technologická infraštruktúra na zálohovanie vo väčšine organizácií zavedená, procesy a disciplína pri jej využívaní sú často nedostatočné. V prípade rozsiahlejšieho kybernetického incidentu by veľká časť organizácií nemusela byť schopná obnoviť svoju prevádzku včas a spoľahlivo. Prieskum poukázal na fakt, že iba málo organizácií pravidelne testuje použiteľnosť záloh na obnovu systému,“ priblížil NBÚ.