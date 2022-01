NBÚ VARUJE: Na ZOH v Pekingu si neberte osobnú elektroniku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 25. januára (TASR) - Na zimné olympijské hry v Pekingu by si účastníci nemali brať osobnú elektroniku. Upozorňuje na to Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), ktorý odporúča zaobstarať si dočasné elektronické zariadenie aj dočasné SIM karty. TASR o tom informoval hovorca úradu Peter Habara.Cieľom má byť podľa NBÚ ochrana súkromia členov slovenskej reprezentácie aj do budúcnosti.vysvetlil úrad s tým, že mnohí športovci sú aktívni na sociálnych sieťach a na komunikáciu používajú rôzne komerčné aplikácie.Na dočasných zariadeniach NBÚ odporúča nastaviť si silné heslo, ktoré nie je a ani nebude využívané na žiadnych iných zariadeniach. Radí tiež neprihlasovať sa do štandardne používaných aplikácií a služieb.vysvetlil úrad.Počas pobytu v Číne NBÚ odporúča neinštalovať do zariadení žiadne aplikácie či softvér, ani pripájať sa na internet, kým to nie je nutné.uviedol NBÚ. Zariadenia by majitelia nemali nabíjať na verejných miestach a nechávať ich bez dozoru. Po návrate z Číny úrad radí zmeniť si na každom konte alebo službe heslo a dočasné zariadenie ďalej nepoužívať.V prípade, že sa osoba rozhodne zobrať so sebou vlastné elektronické zariadenie, platia rovnaké odporúčania. Pred odchodom je potrebné zmeniť heslo do zariadenia na nové.radí úrad.Po návrate z Číny je lepšie sa zariadenia zbaviť, alebo aspoň preinštalovať celý operačný systém.upozornil NBÚ.