NBÚ upozorňuje na podvodníkov na online zoznamkách

Bratislava 18. februára (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) varuje pred podvodníkmi na online zoznamkách. Podozrivé môže byť napríklad, ak osoba neodpovedá na otázky o sebe, píše lámanou slovenčinou alebo si pýta peniaze. Odhaliť falošný profil môžu aj fotky z fotobanky alebo ukradnuté od iných. Úrad o tom informoval na sociálnej sieti.



"Niektorí to robia, aby pripravili svoju obeť o peniaze. Vytvoria si profily, píšu si s vami a budujú si vzťah. Potom príde na to, že ich máte zachrániť alebo im pomôcť - peniazmi. Iní si zas potrebujú zvýšiť ego a vytvárajú si profily s fotografiami, na ktorých vyzerajú oveľa lepšie ako v skutočnom živote," upozornil úrad.



Ak si niekto na zoznamke pýta peniaze s dôvodom, že potrebuje pomoc a na nikoho iného sa nemôže spoľahnúť, treba podľa NBÚ okamžite prerušiť kontakt. "Neposielajte mu žiadne peniaze a nahláste profil. Kontaktovať môžete aj políciu," radí.



Obozretný treba byť, ak si odpovede často odporujú alebo nedávajú zmysel. NBÚ varuje aj pred filmovými scenármi. "Pravdepodobne si vás nenašiel bohatý podnikateľ, lekár ani princ, ktorý potrebuje vašu pomoc, ale len podvodník, ktorý vás chce využiť," podotkol. Spozornieť treba aj pri prirýchlom nadväzovaní konverzácie.



Osobu z online zoznamky odporúča úrad nájsť na iných sociálnych sieťach. "Zamerajte sa na fotografie, informácie aj na to, koľko má sledovateľov a koľko ľudí sleduje. Ak nemá takmer žiadnych sledovateľov alebo priateľov, mali by ste spozornieť," radia odborníci.



Falošný profil môžu prezradiť aj fotografie ukradnuté z iných profilov či fotobánk. Podvodníci však môže využiť fotky vytvorené umelou inteligenciou, ktoré nenájde vyhľadávač. "Je však nepravdepodobné, že by vedela vytvoriť viac fotografií, na ktorých by bol ten istý človek v iných situáciách," dodal NBÚ.