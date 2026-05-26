Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Slovensko

NBÚ upozorňuje, že útočníci opäť mieria na heslá a bankové informácie

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) varuje pred phishingovou kampaňou, ktorá šíri malvér Agent Tesla.

Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Národné centrum kybernetickej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) varuje pred phishingovou kampaňou, ktorá šíri malvér Agent Tesla. Útočníci v nej posielajú e-maily z legitímnych, avšak kompromitovaných adries. Upozorňuje na to NBÚ na sociálnej sieti.

„Správy majú často tému potvrdenia objednávky a prílohu, ktorá môže infikovať vaše zariadenie a odcudziť vám citlivé údaje - napríklad heslá či bankové informácie,“ približuje NBÚ.

V rámci ochrany úrad zdôrazňuje, aby ľudia nikdy neklikali na odkazy a nesťahovali súbory, ktoré neočakávajú, nepoznajú alebo sú podozrivého charakteru. Ak je to možné, odporúča preveriť legitimitu správy prostredníctvom overených kanálov. Rovnako odporúča aktivovať si viacfaktorovú autentifikáciu na všetkých dôležitých systémoch a službách, ktoré ju podporujú. „Aj v prípade odcudzenia prihlasovacích údajov tak vytvoríte dodatočnú prekážku útočníkovi,“ podotýka NBÚ s tým, že je potrebné pravidelné aktualizovanie softvéru, keďže Agent Tesla, ako aj iné druhy malvéru, môžu zneužívať bezpečnostné zraniteľnosti.
.

Neprehliadnite

ONLINE MS 2026: Siedmy zápas SR: Švédsko - Slovensko

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

PRETEKÁR NA ZÁHORÍ: Na motorke išiel takmer dvestovkou

Ryanair pridá v Bratislave štvrté lietadlo, spustí linku do Turína