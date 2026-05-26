NBÚ upozorňuje, že útočníci opäť mieria na heslá a bankové informácie
Národné centrum kybernetickej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) varuje pred phishingovou kampaňou, ktorá šíri malvér Agent Tesla.
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Národné centrum kybernetickej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) varuje pred phishingovou kampaňou, ktorá šíri malvér Agent Tesla. Útočníci v nej posielajú e-maily z legitímnych, avšak kompromitovaných adries. Upozorňuje na to NBÚ na sociálnej sieti.
„Správy majú často tému potvrdenia objednávky a prílohu, ktorá môže infikovať vaše zariadenie a odcudziť vám citlivé údaje - napríklad heslá či bankové informácie,“ približuje NBÚ.
V rámci ochrany úrad zdôrazňuje, aby ľudia nikdy neklikali na odkazy a nesťahovali súbory, ktoré neočakávajú, nepoznajú alebo sú podozrivého charakteru. Ak je to možné, odporúča preveriť legitimitu správy prostredníctvom overených kanálov. Rovnako odporúča aktivovať si viacfaktorovú autentifikáciu na všetkých dôležitých systémoch a službách, ktoré ju podporujú. „Aj v prípade odcudzenia prihlasovacích údajov tak vytvoríte dodatočnú prekážku útočníkovi,“ podotýka NBÚ s tým, že je potrebné pravidelné aktualizovanie softvéru, keďže Agent Tesla, ako aj iné druhy malvéru, môžu zneužívať bezpečnostné zraniteľnosti.
