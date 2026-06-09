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Prišiel vám tento e-mail? Môže ísť o nebezpečný podvod
Národné centrum kybernetickej bezpečnosti NBÚ užívateľom radí, aby nevykonávali zmenu, aktualizáciu či predĺženie platnosti hesla prostredníctvom odkazov v e-mailových správach.
Autor TASR
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Bratislava 9. júna (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) varuje pred phishingovou kampaňou na zbieranie prihlasovacích dát. Zameraná je primárne na súkromné firmy a štátne inštitúcie. Cieľom kampane je vylákanie prihlasovacích údajov k e-mailovým schránkam obetí. NBÚ to uviedol na sociálnej sieti.
„Predmetná kampaň sa šíri prostredníctvom e-mailov s tematikou upozornení na vypršanie platnosti hesla k poštovej schránke a text správy používateľa vyzýva na reakciu. Útočníci falošné varovania rozposielajú z legitímnych, avšak kompromitovaných adries. Text je netypicky štylizovaný - správa síce upozorňuje na uplynutie platnosti hesla, no v dvoch krokoch útočníci obeť explicitne nabádajú ponechať si pôvodné heslo, čo je v priamom rozpore so samotnou podstatou politiky pravidelnej zmeny hesiel a obmedzenia ich časovej platnosti,“ uviedol úrad.
Národné centrum kybernetickej bezpečnosti NBÚ užívateľom radí, aby nevykonávali zmenu, aktualizáciu či predĺženie platnosti hesla prostredníctvom odkazov v e-mailových správach. Dôležité je tiež dodržiavanie e-mailovej hygieny - teda neklikať na odkazy a nesťahovať súbory, ktoré užívateľ neočakáva. Dôveryhodnosť správy treba overiť prostredníctvom overených kanálov.
Centrum tiež považuje za dôležitú aktiváciu viacfaktorovej autentifikácie na všetkých dôležitých systémoch a službách, ktoré ju podporujú: aj v prípade odcudzenia prihlasovacích údajov tak potenciálne vytvoríte dodatočnú prekážku útočníkovi.
„Predmetná kampaň sa šíri prostredníctvom e-mailov s tematikou upozornení na vypršanie platnosti hesla k poštovej schránke a text správy používateľa vyzýva na reakciu. Útočníci falošné varovania rozposielajú z legitímnych, avšak kompromitovaných adries. Text je netypicky štylizovaný - správa síce upozorňuje na uplynutie platnosti hesla, no v dvoch krokoch útočníci obeť explicitne nabádajú ponechať si pôvodné heslo, čo je v priamom rozpore so samotnou podstatou politiky pravidelnej zmeny hesiel a obmedzenia ich časovej platnosti,“ uviedol úrad.
Národné centrum kybernetickej bezpečnosti NBÚ užívateľom radí, aby nevykonávali zmenu, aktualizáciu či predĺženie platnosti hesla prostredníctvom odkazov v e-mailových správach. Dôležité je tiež dodržiavanie e-mailovej hygieny - teda neklikať na odkazy a nesťahovať súbory, ktoré užívateľ neočakáva. Dôveryhodnosť správy treba overiť prostredníctvom overených kanálov.
Centrum tiež považuje za dôležitú aktiváciu viacfaktorovej autentifikácie na všetkých dôležitých systémoch a službách, ktoré ju podporujú: aj v prípade odcudzenia prihlasovacích údajov tak potenciálne vytvoríte dodatočnú prekážku útočníkovi.