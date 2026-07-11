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NBÚ: Verejná správa má najväčšie rezervy v kyberbezpečnosti
Najvyššiu mieru súladu - viac ako 81 percent, zaznamenal NBÚ v sektore financií.
Autor TASR
Bratislava 11. júla (TASR) - Najmenší súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti má spomedzi posudzovaných sektorov verejná správa - iba 43,58 percenta. Naopak, najviac v súlade bol v minulom roku sektor financií. Vypláva to zo Správy o kybernetickej bezpečnosti v SR v roku 2025, ktorú zverejnil na svojom webe Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).
„Najčastejšie kontrolné zistenia spočívali v nedostatočnej úprave vzťahu s treťou stranou, najmä absencia analýzy rizík dodávateľského vzťahu. Opakovane bolo identifikované, že prevádzkovatelia základnej služby nevykonávali bezpečnostný monitoring alebo mali implementovaný nástroj na bezpečnostný monitoring, ktorý však nebol riadený a výstupy z neho neboli vyhodnocované,“ poukázala analýza NBÚ.
Najvyššiu mieru súladu - viac ako 81 percent, zaznamenal NBÚ v sektore financií. Nasledujú poštové a kuriérske služby (78,59 percenta) a sektor digitálnej infraštruktúry (75,26 percenta). Verejná správa je podľa údajov v dokumente jediný sektor so súladom menším ako 50 percent.
„Najčastejšie kontrolné zistenia spočívali v nedostatočnej úprave vzťahu s treťou stranou, najmä absencia analýzy rizík dodávateľského vzťahu. Opakovane bolo identifikované, že prevádzkovatelia základnej služby nevykonávali bezpečnostný monitoring alebo mali implementovaný nástroj na bezpečnostný monitoring, ktorý však nebol riadený a výstupy z neho neboli vyhodnocované,“ poukázala analýza NBÚ.
Najvyššiu mieru súladu - viac ako 81 percent, zaznamenal NBÚ v sektore financií. Nasledujú poštové a kuriérske služby (78,59 percenta) a sektor digitálnej infraštruktúry (75,26 percenta). Verejná správa je podľa údajov v dokumente jediný sektor so súladom menším ako 50 percent.