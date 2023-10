Národná cena za dizajn oslávila kreativitu v produktovom dizajne

Bratislava 9. októbra (TASR) - Národná cena za dizajn (NCD) 2023 spoznala v pondelok večer svojich víťazov. Diela najlepšieho produktového dizajnu za posledné dva roky vyhlásili v rámci jubilejného 20. ročníka v Divadle Nová scéna v Bratislave, kde si tvorcovia prevzali šesť hlavných cien, štyri ceny pre osobnosti dizajnu a štyri špeciálne ocenenia. Medzi ocenenými dielami je špeciálna stolička, funkčný prototyp malého mestského elektrického vozidla, ale aj šaty, ktoré sa dajú jesť, či bicykel, ktorý rastie, dá sa zložiť a mení farby.



Riaditeľ Slovenského centra dizajnu Maroš Schmidt konštatoval, že za uplynulé dva roky vznikli na Slovensku kvalitné a zaujímavé projekty z mnohých oblastí produktového dizajnu, ktoré prešli cez jemné sito prísnej poroty. "Slávnostné odovzdávanie cien je už len oslavou slovenského dizajnu, ktorý rieši, pomáha, inovuje, zarába, zamestnáva a v neposlednom rade vynikajúco reprezentuje Slovensko," priblížil.



Do súťaže prihlásili svoje práce etablovaní dizajnéri i začínajúci študenti. Tento rok sa medzinárodná porota rozhodla neudeliť nominácie, ceny a nepostúpiť diela na výstavu v kategórii Šport & Voľný čas. V oblasti Spoločnosť & Životné prostredie neboli udelené nominácie a ceny, ale diela môže verejnosť vidieť na aktuálne prebiehajúcej výstave.



Ocenenie získala napríklad kolekcia Pink Matrix mladej dizajnérky Mati Ďurikovič, ktorá tvorí pod značkou Mad by Mad. Kolekcia je výsledkom jej dlhoročného experimentovania s bioplastickým materiálom. Podarilo sa jej vyvinúť "zerowaste" materiál, ktorý nadobúda formu transparentnej "koženej látky". Jej "kryštálové odevy" si možno uvariť doma, sú aj jedlé a plne kompostovateľné v záhrade, kde po dožití vyživujú rastliny.



V kategórii Domov & Verejný priestor ocenili Bolt Chair autorov Jakuba Pollága a Filipa Krampla. Špeciálnym prvkom stoličky je estetický komponent - skrutka, ktorá mechanicky spája jej štyri jednotlivé časti. Dizajn je navrhnutý tak, aby sa dala rozložiť na štyri časti a tak bol umožnený jednoduchý transport.



Ocenenie patrí aj Sharvanu, prvému bicyklu svojho druhu. Typ, ktorý spája tri funkcie - rastie, dá sa zložiť a mení farby, navrhli Dušan Manduľák a Štefan Dzurenda. Trojrýchlostný elektropohon umožňuje rekuperáciu elektrickej energie.



Špeciálnu cenu si odniesol Patak Rodster od slovenského výrobcu elektrických vozidiel Patak Motors. Ponúka inovatívne, udržateľné a cenovo dostupné riešenia mobility pre potreby občanov v prímestských oblastiach v podobe funkčného prototypu malého mestského elektrického vozidla. Mikroauto v retro dizajne z 30. rokov je pripravené na sériovú výrobu.



Ceny pre osobnosti dizajnu získali Juraj Straka (Etablovaný dizajnér) a Maťa Ďurikovič (Nový zjav). Cenu za dlhodobý kultúrny prínos v oblasti dizajnu získal Ferdinand Chrenka, ktorý patrí k našim najvýznamnejším a najproduktívnejším priemyselným dizajnérom s množstvom prestížnych ocenení. Cenu za dlhodobý hospodársky prínos v oblasti dizajnu udelili CTM, slovenskej značke bicyklov, ktorá vznikla pred takmer 30 rokmi v Starej Turej.



Všetky ocenené práce a výber z prihlásených diel si môže verejnosť pozrieť na výstave NCD 2023 v bratislavskej Pradiarni 1900 do 3. novembra.