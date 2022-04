NCZI: Alergikom pomôže po pobyte v prírode sprcha či prezlečenie

Bratislava 15. apríla (TASR) - Alergici by sa mali po návrate z prírody osprchovať, umyť si tvár i vlasy a obliecť si čisté oblečenie. Peľovú alergiu môže uľahčiť napríklad aj používanie peľových masiek či sieťok. Pripomína to hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá, ktorá upozornila, že sezónnou peľovou alergiou trpí približne každý piaty Slovák.



"K prejavom peľovej alergie a alergického zápalu očí patria vodnatý výtok z nosa alebo opuch sliznice a sťažené dýchanie nosom, slzenie, pálenie alebo svrbenie očí, často spojené aj s opuchom viečok, záchvatové kýchanie, kašeľ a svrbenie mäkkého podnebia," priblížila všeobecná lekárka pre deti a dorast Ivana Poradová. K častým príznakom sa môže pridružiť aj svrbenie uší, migréna, bolesti kĺbov, tráviace ťažkosti, celková slabosť, únava, či dokonca atopický ekzém.



V marci a apríli sa na alergii podľa jej slov podieľajú najmä pele kvitnúcich stromov. "Najčastejšie brezy, liesky a topoľa, zatiaľ čo v júli až septembri sú najsilnejšími alergénmi trávy, predovšetkým palina, lipnica, ambrózia, ale aj pšenica a jačmeň," priblížila Poradová.



V čase maximálneho výskytu alergizujúceho peľu je lepšie obmedziť pohyb v prírode a na pobyt vonku využívať najmä čas po daždi. Alergici by tiež mali pravidelne sledovať peľové spravodajstvo. "Pri športových aktivitách v prírode používajte peľové masky, dýchajte viac nosom ako ústami a nezabúdajte na ochranu očí športovými okuliarmi," informuje Národný portál zdravia (NPZ).



Po návrate z prírody pomôže sprcha, najmä umytie vlasov, kde sa zdržuje najviac peľu, či výmena oblečenia. "Oblečenie, ktoré ste nosili vonku, odkladajte mimo miestnosti, v ktorej spíte," radí NPZ. Vniknutiu peľu do vnútorného prostredia zabraňujú napríklad protipeľové sieťky, s odstránením peľu, naopak, pomôžu čističky vzduchu. K účinným protipeľovým opatreniam patrí aj zvýšená hygiena nosa vrátane jeho pravidelných preplachov. Zvládať alergickú nádchu pomáhajú tiež napríklad prímorské a kúpeľné pobyty, rehabilitácia či terapia v jaskyniach.



NPZ pripomína, že správnou liečbou možno prejavy alergie zmierniť či úplne utlmiť. Základným preventívnym i liečebným opatrením je vyhýbanie sa alergénom v najvyššej možnej miere. Na liečbu alergickej nádchy sa tiež môžu využívať antihistaminiká, nosové kortikoidy, kromóny či imunoterapia.



"Liečba alergie je dlhodobá a mnohí pacienti robia chybu, že sa liečia len v období, keď majú príznaky ochorenia," doplnila Sivá. Upozornila, že neliečená alergická nádcha môže prejsť do chronicity, viesť k nižšiemu prahu citlivosti pacienta pri opätovnom kontakte s alergénom, k zosilneniu prejavu symptómov, či dokonca k astme.