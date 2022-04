NCZI: Alergikov medzi staršími ľuďmi pribúda

Bratislava 22. apríla (TASR) - Alergikov medzi staršími ľuďmi pribúda, v minulosti ňou trpeli najmä deti. Prevalencia alergických ochorení v seniorskom veku je okolo piatich percent. Upozornila na to hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.



"Nie je výnimkou, že sa alergická reakcia objaví aj u starších ľudí, ktorí zrazu začali trpieť sennou nádchou, dýchavičnosťou, slzením a zápalom spojiviek v jarných mesiacoch," doplnila. Okrem peľových alergií nie sú v tejto vekovej skupine podľa nej raritou ani liekové alergie a alergické reakcie na bodnutie hmyzu.



V pravidelnej lekárskej starostlivosti bolo podľa posledných údajov NCZI viac ako 542.000 osôb. Z toho ich viac ako 368.000 bolo vo veku 19 a viac rokov. Vo vekovej skupine šiestich až 18 rokov ich eviduje NCZI viac ako 128.000, vo veku jedného až piatich rokov zase viac ako 42.000. Viac ako 3900 bolo detí do jedného roka.



Najviac sledovaných alergikov bolo v priemere na jednu ambulanciu v Trnavskom a Nitrianskom kraji, najmenej zase v Košickom kraji. Posledné dáta tiež ukazujú, že v alergiologických ambulanciách je najviac sledovaných pacientov s alergickou rinitídou, imunodeficientnými stavmi či alergickou astmou.



Sivá upozornila aj na to, že alergická sezóna nastupuje v súčasnosti v dôsledku klimatickej zmeny skôr.