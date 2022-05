NCZI: Chorobami z povolania trpeli vlani aj pracovníci v zdravotníctve

Bratislava 28. mája (TASR) - Chorobami z povolania trpeli vlani najčastejšie ľudia pracujúci v zdravotníctve, ale aj zamestnanci vo výrobe konštrukcií či vozidiel. Zdravie v práci si poškodili najmä pracujúci medzi 50. až 59. rokom života. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).



Najvyšší výskyt chorôb z povolania bol v oblasti zdravotníctva, a to 163 nových prípadov. "V roku 2021 sa na chorobách z povolania v zdravotníctve podpísala pandémia COVID-19. NCZI eviduje 159 osôb, ktorým počas práce v zdravotníctve vznikla choroba z povolania následkom infekcie COVID-19," priblížila hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá s tým, že išlo o 139 žien a 20 mužov.



Na druhom mieste z pohľadu výskytu chorôb z povolania bola bližšie nešpecifikovaná výroba (38 prípadov), ďalej výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (37 prípadov), výroba motorových vozidiel, návesov, prívesov (37 prípadov) alebo tiež iná ťažba a dobývanie (20 prípadov).



Choroba z povolania postihla 101 pracujúcich vo veku od 50 do 59 rokov. Vo veku 45 až 49 rokov evidovali 87 nových prípadov, nasledovala veková skupina 50- až 54-roční (76 prípadov) a 60- až 64-roční (63 prípadov).



Podľa územia zdravotníckeho zariadenia bolo v minulom roku najviac chorôb z povolania v Košickom kraji (175), na druhom mieste skončil Banskobystrický (105) a na treťom Žilinský kraj (103). "V Trnavskom a Nitrianskom kraji zdravotnícke zariadenia nenahlásili žiaden nový prípad choroby z povolania," doplnila Sivá.