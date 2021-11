NCZI eviduje 166.421 registrácií na očkovanie treťou dávkou vakcíny

Bratislava 5. novembra (TASR) - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) eviduje do piatka 166.421 registrácií na očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Pre TASR to uviedla hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.



"Do dnešného dňa bolo treťou dávkou zaočkovaných 87.847 ľudí," spresnila Sivá. Tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 môžu človeku podať aj po tom, ako ju písomne odporučí lekár. Pripomína to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



NCZI posiela podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej informačné SMS správy všetkým pacientom, ktorí majú nárok na tretiu dávku vakcíny. Ide o pacientov, ktorí sú na aktívnej liečbe nádorových ochorení a hematologických malignít, pacientov po transplantácii kmeňových buniek či pacientov s pokročilou alebo neliečenou HIV infekciou. Veľkú skupinu pozvaných tvoria liečení imunosupresívnou liečbou, teda liekmi, ktoré potláčajú imunitný systém, napríklad pri rôznych autoimunitných ochoreniach.



Pri očkovaní treťou dávkou chce rezort zdravotníctva tiež uprednostniť vyššie ročníky.