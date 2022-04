Bratislava 11. apríla (TASR) - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) eviduje viac ako 2000 detských diabetikov liečených inzulínom. Z nich 70 percent musí dostávať inzulín minimálne trikrát denne. TASR o tom informovala hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.



"Z posledných štatistických dát sa ukazuje, že v diabetických ambulanciách sa u nás liečilo viac ako 1400 detí v intenzifikovanom režime. To znamená, že inzulín dostávali v troch a viacerých denných dávkach s následným monitorovaním hladiny krvnej glykémie," spresnila.



Kontinuálna terapia dieťaťa, teda zavedenie inzulínovej pumpy, sa podľa hovorkyne realizovala u viac ako 700 mladistvých do 19 rokov. Počet pravidelne sledovaných pacientov stúpa vo veku od piatich do 14 rokov. V roku NCZI evidovalo 134, v roku 2019 156 a v roku 2020 294 nových pacientov daného veku.



Sivá tiež pripomenula, že neliečený diabetes u detí vedie v dospelosti k zdravotným komplikáciám. "Ak sa podarí cukrovku odhaliť a úspešne liečiť včas, nemusí výraznejšie ovplyvniť kvalitu života v dospelosti. Avšak stále platí, že ľudia, u ktorých sa diabetes prejavil v detstve, sú počas celého života náchylnejší na ochorenia," dodala.