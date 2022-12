NCZI: Gynekológovia vlani vykonali 844.618 preventívnych prehliadok

Bratislava 27. decembra (TASR) - Gynekológovia vlani vykonali 844.618 preventívnych prehliadok. Ich počet medziročne vzrástol o 8,8 percenta. Oproti priemeru za roky 2015 až 2019 ich miera klesla o 5,9 percenta. Vyplýva to z dát, ktoré na webe zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).



Celkovo gynekologické a pôrodnícke ambulancie za vlaňajšok zaznamenali 3.107.042 pacientskych návštev. Z toho najväčšiu časť tvorili návštevy z diagnostickoterapeutických dôvodov (1.644.495). Najviac návštev bolo podľa územia sídla ambulancie v Žilinskom kraji (503.912).



Gynekológovia vlani dokopy vykonali 3.675.716 vyšetrení žien. Najčastejšie išlo o ultrazvukové gynekologické vyšetrenie (1.127.139). "Ďalej to bolo kolposkopické vyšetrenie (648.687), onkocytologické vyšetrenie (613.917) a vyšetrenie mikrobiálneho pošvového obrazu a kultivácia (508.829)," doplnilo NCZI.



V starostlivosti gynekologických a pôrodníckych ambulancií bolo 1.837.313 žien. Najviac žien evidovali gynekológovia v Nitrianskom kraji, a to 249.846.



V roku 2021 vykázalo činnosť 794 gynekologických ambulancií. Išlo o ambulancie s odborným zameraním gynekológia a pôrodníctvo (741), pediatrická gynekológia (22), onkológia v gynekológii (15), gynekologická urológia (10) a materno-fetálna medicína (6).