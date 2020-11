NCZI: Konzumácii alkoholu sa nevyhli ani tehotné Slovenky

Bratislava 16. novembra (TASR) - Konzumácii alkoholu sa nevyhýbajú ani tehotné Slovenky. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) o vplyve alkoholu na zdravie obyvateľov SR za rok 2019.



"Z celkového počtu pôrodov 57.059 v roku 2018 bolo 200 prípadov rodičiek, ktoré užívali alkohol počas tehotenstva," uvádza štatistika.



Najviac takýchto pôrodov bolo v mladších vekových skupinách žien vo veku 15 až 17 rokov, 18 až 19 rokov a 20 až 24 rokov.



Odborníci tvrdia, že bezpečná hladina alkoholu u tehotných žien neexistuje. "Alkohol prechádza placentou a krvou do plodu, a keďže ten ho nedokáže odbúrať, jeho koncentrácia je po dvoch až troch hodinách dokonca vyššia ako u matky," pripomína Národný portál zdravia.



Detí s fetálnym alkoholovým syndrómom (FAS) sa rodí stále viac. Prejavuje sa trvalým poškodením mozgu, dysmorfickými znakmi, poruchami rastu, vnímania i správania a intelektuálnymi aj emocionálnymi problémami.



Podľa lekárov by alkohol mal byť počas tehotenstva pre budúce matky absolútne tabu. Najčastejšími prejavmi FAS sú malá hlava, úzke očné štrbiny, plochá stredná časť tváre, nízky chrbát nosa, problémy so svalovým tonusom, obmedzená pohyblivosť kĺbov, vrodené srdcové chyby, poškodenie sluchu a zraku a rázštep pery a podnebia.



Na Slovensku sa tejto téme dlhodobo venuje občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko.