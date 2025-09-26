< sekcia Slovensko
Na očkovanie proti COVID-19 sa od septembra zaregistrovalo 17.332 osôb
Na očkovanie novou vakcínou sa ďalší záujemcovia môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára na webe centra.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa od septembra do piatka zaregistrovalo 17.332 osôb. Najvyšší počet zaregistrovaných osôb je vo vekových kategóriách 61 až 70 rokov a 31 až 40 rokov. Naopak, najnižší je u seniorov vo veku 91 až 100 rokov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alena Krčová.
„Počet mužov mierne prevyšuje počet žien. Z regionálneho hľadiska sa najviac osôb zaregistrovalo v Bratislavskom kraji (takmer 7700), naopak, najmenej v Prešovskom kraji (takmer 1100),“ doplnila hovorkyňa.
Od pondelka (22. 9.) sa v 16 nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku spustilo očkovanie novými vakcínami Comirnaty LP.8.1, ktoré sú upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia COVID-19. Záujemcom, ktorí sú registrovaní v „čakárni“ NCZI, budú prideľované termíny podľa dostupných kapacít. Na očkovanie novou vakcínou sa ďalší záujemcovia môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára na webe centra.
