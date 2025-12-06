Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NCZI: Na očkovanie proti COVID-19 sa zaregistrovalo vyše 38.000 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Novými vakcínami Comirnaty LP.8.1, ktoré sú upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia COVID-19, sa možno zaočkovať vo viacerých nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach.

Bratislava 6. decembra (TASR) - Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa od septembra zaregistrovalo vyše 38.000 ľudí. Najvyšší počet zaregistrovaných osôb je v kategórii 61 až 70 rokov. Naopak, najnižší je u seniorov vo veku 91 až 100 rokov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alena Krčová.

Najvyšší počet sme evidovali v Bratislavskom kraji, naopak, najmenší v Prešovskom kraji,“ doplnila hovorkyňa.

Novými vakcínami Comirnaty LP.8.1, ktoré sú upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia COVID-19, sa možno zaočkovať vo viacerých nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Zaregistrovaným záujemcom sú prideľované termíny podľa dostupných kapacít. Zaregistrovať sa možno prostredníctvom formulára na webe centra. Možné je aj očkovanie bez registrácie, avšak kapacitné možnosti a počet dávok novej vakcíny určený osobám bez registrácie je limitovaný.
