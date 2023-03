NCZI: Na Slovensku sa ročne narodí 30 až 70 detí s Downovým syndrómom

Bratislava 21. marca (TASR) - Na Slovensku sa ročne narodí 30 až 70 detí s Downovým syndrómom, a to prevažne matkám vo veku 35 až 44 rokov. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré zverejnilo štatistiku pri príležitosti svetového dňa Downovho syndrómu.



"Národný register vrodených chýb, ktorý vedie NCZI, evidoval v roku 2020 tretí najvyšší počet živonarodených detí s Downovým syndrómom za posledných 20 rokov," priblížila hovorkyňa NCZI Veronika Daničová. Konkrétne sa ich v uvedenom roku narodilo 63, pričom viac zaznamenali len v roku 2003 a v roku 2017, keď ich bolo v oboch prípadoch 67.



Tohtoročné heslo Svetového dňa Downovho syndrómu "S nami, nie pre nás" (With Us Not For Us) je podľa NCZI kľúčom k prístupu k zdravotnému postihnutiu založenému na ľudských právach, tolerancii a rešpekte. "Aby sme týchto ľudí vnímali ako ľudí, ktorí majú právo na spravodlivé zaobchádzanie a zároveň na rovnaké príležitosti ako všetci ostatní, pričom spolupracujú s ostatnými na zlepšení ich života," poukázala Daničová.