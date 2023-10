NCZI: Na Slovensku vlani transplantovali obličky 129 pacientom

Bratislava 6. októbra (TASR) - Nefrológovia vlani sledovali 152.437 pacientov s ochorením obličiek. Transplantáciu podstúpilo 129 osôb. Na čakacej listine bolo ku koncu minulého roka 355 pacientov. Vyplýva to z dát, ktoré na webe zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).



"Oproti roku 2021 klesla miera sledovaných pacientov v nefrologických ambulanciách o 4,6 percenta. Pri porovnaní roku 2009 rokom 2022 klesla miera sledovaných nefrologických pacientov o 2,6 percenta," priblížilo NCZI.



Nefrologické ambulancie v minulom roku zaznamenali 338.894 návštev pacientov. Dospelí sa najčastejšie liečili na diabetickú nefropatiu - chronické ochorenie obličiek spôsobené cukrovkou (29.563). "Diagnóza bola zároveň aj najčastejším dôvodom na zaradenie pacienta do pravidelnej dialyzačnej liečby," doplnilo centrum. Deťom a mladistvým najčastejšie diagnostikovali iné choroby obličiek (14.585).



Na Slovensku v roku 2022 poskytovalo zdravotnú starostlivosť 76 dialyzačných stacionárov. Do pravidelnej dialyzačnej liečby bolo zapojených 4300 pacientov. "Oproti roku 2021 klesol počet osôb liečených v dialyzačných stacionároch o 3,4 percenta, avšak pri porovnaní s rokom 2009 vzrástol ich počet o 7,3 percenta," podotklo NCZI. V minulom roku evidovali 646 úmrtí osôb v režime pravidelnej dialyzačnej liečby.