NCZI: Najčastejšou príčinou úrazov v minulom roku bol pád

Bratislava 11. októbra (TASR) - Minulý rok bolo v dôsledku úrazu hospitalizovaných v nemocnici 65.960 osôb. Najčastejšie išlo o poranenia, ktoré spôsobil pád (63,7 percenta). Informovala o tom hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.



Na základe poranenia pri dopravnej nehode bolo do ústavnej starostlivosti prijatých 5,4 percenta pacientov (3538 osôb). "Hospitalizácie, ktoré boli evidované ako úrazy následkom úmyselného sebapoškodenia (423 pacientov) alebo ako trauma po napadnutí (398 pacientov), tvorili v oboch prípadoch podiel menší ako jedno percento," priblížila Sivá. Neuvedené druhy úrazov predstavovali zvyšok všetkých úrazov.



Pacienti s nutnosťou hospitalizácie následkom úrazu v priemere strávili na lôžku 6,3 dňa. Priemerný ošetrovací čas úrazu po dopravnej nehode bol 7,2 dňa. "Priemerná dĺžka hospitalizácie pacienta po páde bola 6,5 dňa, pre iné vonkajšie príčiny náhodného poranenia pacienti zotrvávali na lôžku 6,3 dňa. Najkratšie zotrvali na lôžku pacienti po napadnutiach, a to 3,7 dňa," vymenovala Sivá.



V roku 2020 boli následkom úrazu vo vyššej miere do ústavnej starostlivosti prijímaní muži ako ženy. Hospitalizovaní muži tvorili 54,1 percenta (35.652 pacientov), čo na 100.000 obyvateľov predstavuje 1337,3 hospitalizácií. Z porovnania jednotlivých vekových skupín hospitalizovaných pacientov vyplynulo, že najviac osôb, ktoré skončili po úraze v nemocnici na lôžku bolo vo veku 65 a viac rokov.



Ženy vo veku 65 a viac rokov mali najvyšší podiel hospitalizácií v dôsledku traumy zapríčinenej pádom, a to 2134 zranení na 100.000 žien danej vekovej skupiny. "U mužov evidujeme 1567,9 pádov na 100.000 mužov identickej vekovej skupiny," dodala Sivá.