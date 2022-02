NCZI: Očkovať sa je potrebné aj v dospelosti, imunita časom klesá

Bratislava 5. februára (TASR) - Vekom sa znižuje kapacita a funkčnosť imunitného systému. Aj dospelí pacienti by tak nemali zabúdať na možnosť očkovania voči viacerým ochoreniam. Pre TASR to pripomenula hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.



"V súčasnosti evidujeme najvyšší záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, čo prirodzene súvisí s pandemickou situáciou v posledných dvoch rokoch," priblížila Sivá.



K rizikovým faktorom oslabujúcim imunitu patrí podľa Národného portálu zdravia (NPZ), ktorý prevádzkuje NCZI, aj stres, nesprávna životospráva, pracovné preťaženie či nízka fyzická aktivita. "Veľký význam má očkovanie vybraných skupín chronicky chorých pacientov, ako sú napríklad pacienti s ochorením srdca, pľúc, obličiek, ciev, pečene, sleziny, diabetici, onkologickí pacienti, ľudia s poruchou imunity a pacienti pred a po transplantácii," vymenoval NPZ.



Jediným povinným očkovaním u dospelých je preočkovanie proti záškrtu a tetanu. Odporúča sa vykonať vo veku 30 rokov a následne sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. "V rámci tohto povinného preočkovania je možné preočkovanie súčasne aj proti čiernemu kašľu, a to kombinovanou vakcínou dTap. Toto očkovanie sa rovnako odporúča opakovať každých 15 rokov, nie je však povinné," spresnil NPZ.



Predovšetkým u seniorov patrí medzi najdôležitejšie očkovanie aj vakcína proti chrípke a pneumokokovým invazívnym ochoreniam. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde B je dôležité najmä pre zamestnancov zdravotníckych zariadení, študentov a učiteľov zdravotníckych odborov. "Takéto očkovanie je nevyhnutné aj pre rizikových pacientov, ktorí sú pripravovaní na dialýzu a transplantáciu orgánov, pacientov s poruchami krvotvorby, cukrovkou, osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb, v resocializačných zariadeniach pre drogovo závislých a podobne," vymenoval NPZ.



Vďaka očkovaniu sa dospelí môžu chrániť aj voči kliešťovej encefalitíde, meningokokovým infekciám, pásovému oparu, vírusovej hepatitíde typu A, ovčím kiahňam či voči ochoreniam, ktoré sú spôsobené ľudským papilomavírusom – HPV ako karcinóm krčka maternice, vagíny, penisu či karcinómy v oblasti hlavy a krku.