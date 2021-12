Onkologické lieky sa podávali najčastejšie pri rakovine štítnej žľazy

Bratislava 6. decembra (TASR) - V minulom roku sa onkologické lieky podávali najčastejšie pri karcinóme štítnej žľazy, a to v 68,9 percenta. V rámci liečby bolo v uplynulom roku podaných 1130 terapeutických aplikácií rádiofarmák. Informovala o tom hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.



Zdravotnícke zariadenia zamerané na nukleárnu medicínu minulý rok ambulantní pacienti navštívili 38.847-krát. Z toho deti a mladiství do 19 rokov tvorili 2,5 percenta. Takmer 1100 návštev takýchto zariadení sa týkalo hospitalizovaných pacientov, z toho deti a mladiství do 19 rokov tvorili 7,4 percenta.



V ambulanciách klinickej onkológie NCZI zaznamenalo 766.422 návštev pacientov. Počet vyšetrení onkologických pacientov bol 532.260 a z toho 1,9 percenta pacientov bolo mladších ako 19 rokov. "Napriek tomu, že medziročne poklesol počet návštev pacientov o 4,2 percenta, počet vyšetrení onkologických pacientov medziročne stúpol o 3,7 percenta. Najčastejším typom liečby bola chemoterapia (79.478 pacientov) a paliatívna – symptomatická liečba (30.952 pacientov)," spresnila Sivá.



Celková výška nákladov na liečivá v klinickej onkológii dosiahla 72,5 milióna eur. "To predstavuje medziročný nárast o 11,1 percenta," uviedla Sivá. Najvyšší podiel tvorili náklady na cytostatiká (43,2 percenta) a biologickú liečbu (39,4 percenta).



Zdravotnícke zariadenia so zameraním na radiačnú onkológiu zaznamenali 187.989 návštev, čo predstavuje medziročný nárast o 6,6 percenta. Externá rádioterapia bola poskytnutá 28.408 pacientom, pričom pri 63,1 percenta pacientoch bola aplikovaná ako nenádorová terapia.



Mužom bola najčastejšie predpísaná liečba žiarením pri zhubnom nádore prostaty s počtom 1355 pacientov, čo je o 14 percent viac ako v predchádzajúcom roku. "K medziročnému nárastu o päť percent prišlo pri liečbe žiarením u mužov aj pri zhubných nádoroch priedušiek a pľúc v počte 554 pacientov. K medziročnému poklesu o 14,1 percenta prišlo pri rádioterapii zhubných nádorov konečníka," povedala Sivá.



Ženy boli najčastejšie liečené rádioterapiou pri zhubnom nádore prsníka v počte 2641 pacientiek, čo predstavuje medziročný pokles o 3,6 percenta. Nasledovali zhubné nádory tela maternice so 446 pacientkami a medziročným poklesom o 6,7 percenta. "Taktiež poklesol počet ožarovaných pacientiek so zhubnými nádormi krčka maternice s počtom 397 a medziročným poklesom o 6,8 percenta," dodala Sivá.