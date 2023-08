NCZI: Plne dojčených detí na Slovensku dlhodobo pribúda

Bratislava 2. augusta (TASR) - Plne dojčených detí na Slovensku dlhodobo pribúda. Vlani ich žilo prvých šesť mesiacov výlučne na materskom mlieku viac než polovica (55 percent). Vyplýva to z najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). TASR ich poskytla jeho hovorkyňa Veronika Daničová pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia.



"Výživa dojčiat a malých detí je kľúčovou oblasťou na zlepšenie prežitia detí a podporu zdravého rastu a vývoja. Prvé dva roky života dieťaťa sú obzvlášť dôležité, pretože optimálna výživa v tomto období znižuje chorobnosť a úmrtnosť, znižuje riziko chronických ochorení a celkovo podporuje lepší vývoj," ozrejmila Daničová.



Vysvetlila, že včasné začatie dojčenia do hodiny po pôrode chráni novorodenca pred infekciami a znižuje úmrtnosť. Dôležitým zdrojom živín a energie zostáva materské mlieko aj po prvom polroku. "Dokáže zabezpečiť aj viac ako polovicu energetických potrieb dieťaťa vo veku od šesť do 12 mesiacov a až tretinu energetických potrieb dieťaťa medzi 12. a 24. mesiacom života," spresnila Daničová. Dodala, že deti, ktoré boli dojčené, majú tiež menšiu pravdepodobnosť nadváhy alebo obezity. "U matiek optimálne dojčenie znižuje riziko rakoviny vaječníkov a prsníka," doplnila hovorkyňa.



NCZI podotklo, že podľa dát Svetovej zdravotníckej organizácie je na svete dojčená ani nie polovica detí mladších ako šesť mesiacov. Tiež, že až 45 percent úmrtí detí je spojených s podvýživou. "Každý rok by sa mohlo zachrániť viac ako 820.000 životov detí mladších ako päť rokov, ak by boli všetky deti vo veku nula až 23 mesiacov optimálne dojčené," doplnilo.