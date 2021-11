NCZI: Po dopravnej nehode končia v nemocnici najčastejšie mladí muži

Bratislava 11. novembra (TASR) - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) eviduje za uplynulý rok 3538 úrazov vzniknutých pri dopravnej nehode s následnou hospitalizáciou. To je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 377 hospitalizovaných osôb menej. Muži boli hospitalizovaní dvakrát častejšie ako ženy. Informovala o tom hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.



"V ústavnej starostlivosti bolo hospitalizovaných 67 percent mužov v počte 2388. Ženy tvoria zvyšok, konkrétne 33 percent prípadov v počte 1150," spresnila Sivá. Najviac dopravných nehôd s následnou hospitalizáciou u mužov bolo vo veku od 15 do 19 rokov. Ženy v tom istom veku taktiež utrpeli najviac úrazov následkom dopravnej nehody s nutnosťou hospitalizácie.



Vo všetkých vekových skupinách prevládalo pri nehodách vnútrolebkové poranenie, najčastejšie sa to týkalo osôb vo veku od jedného do 24 rokov, išlo o 270 prípadov. Druhým najčastejším poranením následkom dopravnej nehody bola podľa Sivej zlomenina rebra alebo rebier, mostíka a hrudníkovej chrbtice a najčastejšie sa vyskytla vo vekovej skupine 45- až 64-ročných.



U 65 a viac ročných mužov aj žien sa opakovali tie isté zranenia ako u mladších osôb. Početne bola tiež zastúpená fraktúra stehnovej kosti a vo vyššej miere ju utrpeli počas dopravnej nehody ženy (29 prípadov) v porovnaní s mužmi (22 prípadov).



Dĺžka hospitalizácie v minulom roku závisela od diagnózy poranenia a prognózy vývoja posttraumatického stavu. U najmladších pacientov, teda vo veku do jedného roka, celková priemerná dĺžka hospitalizácie nepresiahla dva dni. Vo vekovej skupine jedno- až 24-ročných boli príčinou najdlhšej hospitalizácie neskoré následky poranení hlavy (56 dní). Pri hospitalizácii osôb vo veku 25 až 44 rokov bol najdlhší priemerný čas hospitalizácie (58,2 dňa) u osôb s neskorými následkami poranení.



V prípade seniorov, teda pacientov vo veku 65 a viac rokov, bola evidovaná najvyššia úmrtnosť počas hospitalizácie po úraze následkom dopravnej nehody. "Následkom dopravnej nehody neeviduje NCZI úmrtie dieťaťa do jedného roku života, ktoré by podľahlo zraneniam po dopravnej nehode v nemocničnom zariadení," dodala Sivá.