NCZI: Počas covidu sa počet pacientov po úrazoch v nemocniciach znížil

Bratislava 9. augusta (TASR) - Počet hospitalizácií po úrazoch klesá od roku 2017, výraznejší pokles sa zaznamenal v období pandémie nového koronavírusu. Vlani ich bolo 58.909. Oproti roku 2019, poslednému pred pandémiou, tak ide o pokles o 25,2 percenta. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Do nižšieho počtu sa podľa centra pravdepodobne premietla obmedzená mobilita obyvateľov.



Priemerný ošetrovací čas bol 5,9 dňa. Najviac hospitalizovaných bolo vo veku 65 a viac rokov, dokopy ich evidovali 21.622. Na následky úrazu zomrelo v ústavnom zdravotníckom zariadení 1044 osôb. Z toho 782 úmrtí zapríčinili úrazy vzniknuté pri páde a 64 osôb zase zomrelo na následky dopravnej nehody.



Z celkového počtu hospitalizácií išlo v prípade 39.531 pacientov o poranenie následkom pádu. Príčinou takmer polovice z nich boli pády v domácom prostredí. Pri pádoch najčastejšie dochádzalo k poraneniam bedra a stehna (7970 osôb), hlavy (7113) či kolena a predkolenia (6898).



Často dochádzalo aj k hospitalizáciám osôb, ktoré utrpeli úraz vyplývajúci z vonkajších príčin náhodného poranenia okrem pádov (5365) alebo v dôsledku dopravnej nehody (3405). "Bližšie neuvedené dôvody úrazu boli hlásené u 6299 pacientov," informovalo centrum.



Na následky úrazu pri dopravnej nehode boli najčastejšie hospitalizovaní cyklisti (1004). Najčastejšie u nich dochádzalo k traumatickým vnútrolebkovým poraneniam (199) či fraktúre pleca a ramena (119). Za vlaňajšok sa eviduje tiež 813 hospitalizovaných so zraneniami pri dopravnej nehode osobného automobilu. Utrpeli najmä vnútrolebkové poranenie (143).