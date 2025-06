NCZI: Počet mladých užívateľov drog klesá

Bratislava 26. júna (TASR) - Počet mladých užívateľov drog klesá. V roku 2004 sa zo závislosti od drog liečilo 500 detí do 19 rokov. Vlani ich bolo 200. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). TASR o tom pri príležitosti štvrtkového Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu informovala hovorkyňa centra Alena Krčová.



„Najviac detí bolo liečených v Bratislavskom kraji (59) a v Košickom kraji (35), najmenej pacientov do 19 rokov sa liečilo v Prešovskom kraji (9). Najobľúbenejšími drogami medzi mladými boli v roku 2024 kanabis (konope), nasledovali stimulanciá a kombinované psychoaktívne drogy. U všetkých vekových skupín dominujú stimulanty (pervitín), opiáty (heroín) a kanabis,“ priblížila.



NCZI v tejto súvislosti upozornilo na to, že riziko experimentovania s drogami sa zvyšuje v lete. Zároveň pripomenulo škodlivosť a riziká užívania drog. Hlavný odborník rezortu zdravotníctva pre medicínu drogovo závislých Ľubomír Okruhlica objasnil, že deti experimentujú najmä s tým, čo je pre ne vzhľadom na vek a príjmy dostupné. „Ide najmä o nikotínové výrobky, alkohol, lepidlá. Ak sú dostupné látky s účinkom podobným konope, HHC, syntetické HHC-P, v minulosti tiež kratom, blízky účinkom opiátom, tak skúšajú tieto. S letom sa tradične spája najmä marihuana a extáza na diskotékach,“ varoval. Mieni, že v súčasnosti je rozšírené aj kombinovanie viacerých látok s rôznym účinkom. „Významnú rolu u časti mladých v tomto smere zohrávajú influenceri na sociálnych sieťach, ktorí vlastne propagujú prodrogový štýl života,“ podotkol.



Hovoril aj o úlohe rodičov a priblížil, ako spozorovať, či ich dieťa nezačalo s drogami. Rodičom odporučil, aby mali prehľad o tom, kde a s kým ich dieťa je a čo robí. „Malo byť pod priamym alebo delegovaným dohľadom zodpovedného dospelého. Na to je potrebné, aby mali deti počas prázdnin plne vyplnené dni zmysluplnými aktivitami, napríklad v tábore. Nie je vhodné nechávať ich s neznámymi rovesníkmi ani inými staršími mladistvými bez kontroly dospelých. Ani v lete by sa nemali tolerovať oneskorené príchody domov, najmä vo večerných hodinách,“ dodal.