NCZI: Počet pacientov s poruchami príjmu potravy stúpa

Bratislava 16. septembra (TASR) - Počet pacientov s poruchami príjmu potravy stúpa. Vlani ich v psychiatrických ambulanciách vyšetrili 1826, čo je o 30 percent viac ako v roku 2020. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).



"Prvýkrát v živote bola porucha príjmu potravy vlani diagnostikovaná 449 ľuďom, z toho 400 ženám a 49 mužom," priblížila hovorkyňa NCZI Veronika Daničová. Ich počet podľa nej medziročne vzrástol o 31,3 percenta.



Najviac novodiagnostikovaných pacientov bolo v minulom roku vo veku od 15 do 19 rokov, a to 190. V roku 2020 ich zase bolo 125.



Na nárast počtu detských pacientov s poruchami príjmu potravy ešte v júni upozorňovali aj zdravotné poisťovne. Spúšťačom ochorenia môžu byť podľa odborníkov strach, neistota či stres.



Pre úspešnosť liečby je podľa psychiatričky Martiny Paulinyovej dôležitý vzťah rodičov a chorého dieťaťa. Detského pacienta treba podľa nej menej poučovať, menej mu vyčítať a vnímať, že odmietanie jedla nie je rozmar, ale prejav fóbickej úzkosti.