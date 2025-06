Štatistika: Počet samovrážd klesol, pokusov však pribudlo

Bratislava 17. júna (TASR) - Počet samovrážd vlani oproti roku 2023 klesol o 34 prípadov, bolo ich dokopy 467. Výraznú prevahu mali samovraždy mužov (84,6 percenta) oproti ženám (15,4 percenta). Medziročne však stúpol počet pokusov o samovraždu, a to o 130 prípadov. Dokopy ich bolo 808, pričom pri pokusoch dlhodobo prevládajú tínedžeri. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).



„Z dlhodobého hľadiska išlo o druhý najnižší počet samovrážd od roku 2001, menej prípadov bolo zaznamenaných len v rokoch 2001 a 2006 (zhodne 466),“ doplnilo NCZI. Samovraždy páchali vlani predovšetkým seniori nad 70 rokov (99 prípadov). Nasledovali ľudia vo veku od 40 do 49 rokov (92 prípadov) a 50 až 59 rokov (85 prípadov). Samovraždou svoj život ukončili aj dve deti do 14 rokov a 11 mladistvých vo veku 15 až 19 rokov.



Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy bolo obesenie, zaškrtenie a zadusenie (283 osôb). Nasledoval skok z výšky (61), výstrel zo zbrane (45), poranenie ostrým predmetom (22) a skok alebo ľahnutie si pred pohybujúci sa predmet (21). Takmer tretina samovrážd (32,1 percenta) bola spáchaná pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Najviac samovrážd bolo nahlásených v októbri (54 prípadov) a auguste (45 prípadov).



V roku 2024 bolo nahlásených 808 samovražedných pokusov (376 mužov a 432 žien). Pri zohľadnení počtu obyvateľov v danej vekovej skupine sa najčastejšie pokúsili o samovraždu mladí ľudia vo veku 15 až 19 rokov. Zo 121 pokusov o samovraždu v tomto veku až 92 vykonali dievčatá. Nasledovali 20- až 29-roční a 30- až 39-roční, v týchto vekových skupinách však viac pokusov spáchali muži.



Motívom činu samovražedného pokusu boli hlavne konflikty a rodinné problémy (42,3 percenta), iné vnútorné osobné konflikty a problémy (18,6 percenta) a konflikty a existenčné problémy (14 percent). Bez zrozumiteľnej motivácie (vrátane psychotickej) bolo uskutočnených 9,2 percenta pokusov o samovraždu.



Pri samovražedných pokusoch prevládala otrava a priotrávenie sa antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami alebo inými psychotropnými liekmi (227 osôb) a poranenie sa ostrým predmetom (173). Siahnuť si na život za prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej látky sa pokúsilo 50,3 percenta mužov a 34 percent žien. Viac ako polovica osôb, ktoré sa pokúsili o samovraždu, mali stanovenú psychiatrickú diagnózu.