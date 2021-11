NCZI umožňuje stiahnuť si všetky Digitálne COVID preukazy EÚ

Bratislava 30. novembra (TASR) - Portál služieb Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) umožňuje zobraziť a stiahnuť si všetky Digitálne COVID preukazy EÚ. Ide o aktuálne platné preukazy, ako aj tie, ktoré boli vystavené pred dátumom 1. júla 2021. Umožňuje odoslať si ich všetky na email. Pokiaľ v systéme nie je evidovaná žiadna emailová adresa, portál automaticky vyzve na jej doplnenie. Pre TASR to pripomenula hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.



"V prípade, ak majú ľudia záujem o stiahnutie si Digitálneho COVID preukazu EÚ do mobilu, musia ísť najskôr na webovú stránku korona.gov.sk a vybrať si možnosť Získať Digitálny COVID preukaz EÚ. Na korona.gov.sk výberom formulára Získať Digitálny COVID preukaz EÚ bude každý automaticky presmerovaný na portál služieb NCZI," opísala Sivá.



Pre prihlásenie sa do portálu NCZI je nutné zadať údaje ako číslo mobilného telefónu, rok narodenia a COVID-19-Pass, čo je deväťmiestny údaj. Záujemcovia ho nájdu v SMS alebo emailoch od NCZI. "Je dôležité upozorniť na to, že uvádzať sa musia len rovnaké údaje, ktoré sa už zadávali, a to napríklad pri objednaní sa alebo zrušení PCR alebo antigénového testovania cez korona.gov.sk," zdôraznila Sivá.



Na portáli služieb NCZI je tiež možné nastaviť si automatické zasielanie Digitálnych COVID preukazov EÚ na email. V praxi to podľa hovorkyne znamená, že preukazy budú zasielané automaticky, keď bude osobe pridelený nový Digitálny COVID preukaz EÚ.



Portál NCZI taktiež umožňuje vytvoriť alebo nastaviť si prístupový kód, ktorý musí obsahovať minimálne osem znakov, tie si je vhodné aj zapísať. "Prístupový kód slúži na stiahnutie preukazov do mobilnej aplikácie GreenPass. Ak voľba vytvorenia, respektíve zmena prístupového kódu, nie je dostupná, je to preto, lebo systém neeviduje kontaktný údaj, konkrétne emailovú adresu žiadateľa," dodala Sivá.