Posledné termíny na Sputnik by mali byť pridelené budúci týždeň

Bratislava 30. júla (TASR) – Posledné termíny na prvú dávku Sputnika V by mali byť pridelené v prvý augustový týždeň. Na otázku TASR to povedal generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Pavol Capek.



„Keby chýbali nejaké vakcíny, tak si myslím, že by ich bolo potrebné nejako organizačne zabezpečiť,“ povedal s tým, že je jednoduchšie alokovať ľudí ako vakcíny.



Podľa dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA) dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt čaká na prvú dávku neregistrovanej vakcíny 128 ľudí. Na druhú dávku vakcíny čaká ešte 1047 osôb. Slováci sa do čakárne na túto vakcínu mohli prihlásiť do 30. júna.