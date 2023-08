NCZI: Pre užívanie drog sa vlani liečilo 2977 osôb, dominoval pervitín

Bratislava 30. augusta (TASR) - Liečbu na užívanie drog vlani podstúpilo 2977 osôb. Z toho bolo 2363 mužov a 614 žien. Hoci opäť dominovali závislosti od pervitínu, novoliečení pacienti pochádzajú prevažne spomedzi užívateľov kokaínu a marihuany. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).



Najviac osôb na protidrogovej liečbe je vo veku 30 až 39 rokov (1106) a vo vekovej kategórii od 20 do 29 rokov. "Medziročne pribudlo najmä štyridsiatnikov a miernejšie tých najmladších vo veku do 19 rokov," skonštatovala hovorkyňa NCZI Veronika Daničová.



Spomedzi krajov vedie Bratislavský kraj (885), kde sa liečilo najviac závislých nad 40 rokov (388). V Košickom kraji bolo v porovnaní s ostatnými krajmi najviac najmladších závislých, keď deväť užívateľov nastúpilo do liečby ešte pred dovŕšením 15. roku, v Banskobystrickom kraji ich bolo osem. Prešovský kraj napríklad eviduje najmenej liečených závislých.



Najviac užívateľov sa liečilo pre užívanie stimulačných látok (1232), z toho najčastejšie pervitínu. Zo závislosti od opiátov sa liečilo 665 osôb, z nich 592 užívalo heroín. Užívateľov drog zo skupiny kanabis, teda konope, bolo 544, vo väčšine prípadov išlo o marihuanu.



Väčšina drogovo závislých v najmladšej vekovej skupine do 19 rokov nastúpila do liečby v súvislosti s užívaním konope. "Tridsiatnici uprednostňujú stimulanciá, pre mužov je však stále zaujímavé aj konope, u žien nastupujú opiáty," priblížila hovorkyňa s tým, že tie dominujú v závislostiach u oboch pohlaví nad 40 rokov, keď sa k nim pridávajú hypnotiká a sedatíva.



Z celkového počtu 2977 liečených drogovo závislých bolo 1291 osôb už v minulosti liečených, 1003 osôb sa liečilo prvýkrát v živote a 525 osôb pokračovalo v kontinuálnej liečbe z predchádzajúceho roku. Najviac, 812 osôb, vstúpilo do liečby z vlastnej iniciatívy alebo na popud rodiny a priateľov. Súdom, probáciou alebo políciou bola liečba nariadená 620 drogovo závislým.



Z analýzy pacientov podľa užívania jednotlivých drog vyplýva, že novoliečení pochádzali prevažne spomedzi užívateľov kokaínu a marihuany. Najväčší podiel opakovane liečených bol zaznamenaný u užívateľov hypnotík a sedatív, prchavých látok a pervitínu.