NCZI: Prípady náhleho prebudenia počas operácie sú skôr mýtus

Bratislava 10. apríla (TASR) - Prípady náhleho prebudenia počas operácie sú viac mýtus ako pravda. Celkové anestézie sa využívajú napríklad pri veľkých operáciách na hlave, krku, hrudníku či bruchu a lokálne anestézie zase pri menších medicínskych zákrokoch. TASR o tom informovala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.



"V roku 1842 použil lekár Dr. Crawford W. Long v americkom meste Jefferson po prvýkrát éterovú anestéziu pri chirurgickom odstránení nádoru. Objav anestézie aj z dnešného pohľadu predstavuje jeden z najvýznamnejších medzníkov v histórii medicíny, ktorý sa podpísal na zvýšení pacientskeho komfortu," priblížila.



Celková anestézia sa používa pri veľkých operáciách na hlave, krku, hrudníku či bruchu, alebo ak nie je možné vykonať miestnu anestéziu. Ide o umelo navodenú stratu vedomia a potlačenie odpovede na bolesť. "Úlohou anestéziológa je nielen zabezpečiť bezbolestný a bezpečný priebeh operácie, ale aj dohliadať na to, aby sme sa po nej úspešne prebudili. Všetko prebieha na operačnej sále za nepretržitého sledovania životných funkcií," doplnila.



Pri menších medicínskych zákrokoch či pri ošetreniach v stomatologických ambulanciách sa bežne využívajú lokálne anestetické lieky. Výhodou miestnej anestézie je podľa Sivej menšia záťaž srdca a krvného obehu, lepšia kondícia po operácii či rýchlejšie zotavovanie. NCZI za rok 2020 eviduje aplikáciu 287.000 anestézií, z nich bolo 77,3 percenta celkových, 16 percent regionálnych a 6,7 percenta kombinovaných.



Pre minimalizovanie rizika podstupuje pacient pri plánovaných operáciách predoperačné vyšetrenie, ktorého cieľom je celkové zhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu. Predoperačná fáza sa končí príchodom do nemocnice, kde pacient podstúpi anestéziologické vyšetrenie. "Podľa posledných štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo na Slovensku vykonaných viac ako 260-tisíc predanestetických vyšetrení pacientov so zameraním na anestéziológiu a intenzívnu medicínu, pediatrickú anestéziológiu a pediatrickú intenzívnu medicínu,“ uzavrela Sivá.