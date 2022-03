NCZI pripravuje vyššiu verziu eReceptu

Bratislava 17. marca (TASR) - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) pracuje na zavedení vyššej verzie služby eRecept. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá. Úpravu si vyžiadali aj zmeny v predpisovaní liekov.



"NCZI aktuálne pracuje na zavedení vyššej verzie služby eRecept, pričom je prístupné otvorenej odbornej diskusii s cieľom, aby jej zavedenie do praxe malo čo najvyšší prínos pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov," uviedla hovorkyňa.



Na potrebu aktualizácie eReceptu poukázalo Ministerstvo zdravotníctva SR vo februárovom rozhodnutí v súvislosti so zmenou v predpisovaní liekov, ktorá upravuje delegovanie predpisovania medzi špecialistami a všeobecnými lekármi. Systém na ňu nebol softvérovo upravený. Ministerstvo preto v rozhodnutí upravilo používanie kódov lekárov do vydania vyššej verzie služby eRecept.



Novelizácia zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach mala na systém ezdravie podľa NCZI minimálny dosah. Potrebné bolo zaviesť dve nové roly v službe eRecept, a to „poverujúci“ a „poverený“ lekár. V službe eRecept je tak zatiaľ vytvorená položka, ktorú môžu pri predpise na základe poverenia lekári vyplniť, aby bolo preukázateľné, ktorý lekár ich predpisom lieku, dietetickej potraviny alebo zdravotníckej pomôcky poveril.