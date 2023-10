NCZI: Sennou nádchou trpia desaťtisíce Slovákov

Bratislava 30. októbra (TASR) - Klinickí imunológovia a alergiológovia mali vlani najviac pacientov so sennou nádchou (284.736). Nasledovali imunodeficientné stavy sekundárne (134.556) a alergická astma (96.859). Celkovo sledovali vyše 517.000 pacientov. Vyplýva to z dát, ktoré na webe zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).



Ambulancie klinickej imunológie a alergiológie minulý rok zaznamenali 1.416.269 návštev. "V prepočte na 10.000 obyvateľov je to o 7,3 percenta viac ako v predchádzajúcom roku," doplnilo centrum. Najviac sledovaných pacientov mali ambulancie v Bratislavskom (90.207) a Prešovskom kraji (85.078), najmenej v Trenčianskom (39.149) a Trnavskom kraji (51.741).



V roku 2022 sa 54.797 pacientov liečilo špecifickou imunoterapiou. "Viac ako polovica pacientov (57,7 percenta, v počte 31.630 osôb) bola vo veku 19 a viac rokov, mierne prevažovali muži nad ženami," dodalo NCZI.