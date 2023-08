NCZI šiestykrát predĺžilo tender na projekt OnkoAsist

Bratislava 23. augusta (TASR) - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) predĺžilo lehotu na predkladanie ponúk do súťaže na projekt OnkoAsist do 11. septembra. Ponuky by sa mali v rovnaký deň aj otvárať. Lehotu predĺžili šiestykrát, pôvodný termín bol 17. februára. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Projekt má zlepšiť manažment pacientov s rakovinou. Má sa ním zabezpečiť funkčný systém na účel manažmentu cesty onkologického pacienta od príznakov k suspekcii, od suspekcie k diagnóze a následne k začatiu a priebehu liečby od suspekcie vrátane skríningu u zdravých ľudí.



Peniaze na Onkoasist sa mali pôvodne čerpať zo starých eurofondov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a NCZI v apríli upozornili, že sa projekt nemusí stihnúť zrealizovať v termíne a rokovali o inom zdroji financovania. Hodnota projektu je odhadovaná takmer na 11 miliónov eur bez DPH. Financovanie má byť nakoniec kryté ďalším programovým obdobím. NCZI avizuje, že finálna hodnota diela môže byť nižšia.