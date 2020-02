NCZI spúšťa projekt na podporu telemedicíny na Slovensku

Bratislava 8. februára (TASR) – Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spúšťa projekt, ktorý by mohol podporiť telemedicínu v systéme slovenského zdravotníctva. Celková dĺžka realizácie aktivít projektu je 24 mesiacov, ukončenie je naplánované na september 2022. Stáť by mal takmer päť miliónov eur. Pre TASR to uviedol hovorca centra Boris Chmel.



Ako priblížil, v súčasnosti je na Slovensku zavedený časovo náročný kolobeh fyzických návštev pacientov u jednotlivých ambulantných lekárov, či už všeobecných alebo špecialistov, ktorý vedie k hromadeniu čakajúcich pacientov s chronickými a akútnymi chorobami v čakárňach týchto lekárov.



"Zavedením telemedicíny bude možné pacienta sledovať v domácom prostredí a nebude potrebná hospitalizácia pacienta v nemocničnom zariadení, čo ušetrí náklady na uhrádzanú zdravotnú starostlivosť zdravotnými poisťovňami. Diagnostika pacienta a určenie alebo úprava jeho liečby sa bude realizovať bez zbytočných opakujúcich sa návštev v ordinácii lekára," komentoval Chmel.



Ako ďalej priblížil, pacienti zo vzdialenejších obcí tak nebudú musieť opakovane cestovať do ordinácií lekárov. Podľa NCZI by sa takýmto krokom zvýšila kvalita života pacienta. Rovnako si od telemedicíny sľubuje zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti aj v menej rozvinutých regiónoch.



Využívanie telemedicíny na Slovensku nie je v súčasnosti riadené na národnej úrovni. Pacienti podľa NCZI využívajú telemedicínske zariadenia individuálne podľa svojho vlastného uváženia alebo odporúčania ošetrujúceho lekára. "Využívané sú pre tento účel zväčša hodinky alebo iné osobné zariadenia s funkciami merania pulzu, prípadne mobily, kde pacient zadáva ručne namerané údaje zariadením, ktorým disponuje. Údaje zozbierané z takýchto zariadení sú ukladané na osobné úložiská a nie sú dostupné lekárovi online," doplnil Chmel.



Na príprave štúdie uskutočniteľnosti NCZI na základe predchádzajúcich skúseností spolupracovalo s Národným centrom telemedicínskych služieb, ktoré v minulosti realizovalo projekt v oblasti telemedicíny, a teda existujú prvé skúsenosti a výsledky v tejto oblasti na Slovensku.



"Som veľmi presvedčená o tom, že telemedicína by veľmi vedela pomôcť v budúcnosti, nakoľko nám obyvateľstvo starne, chýba nám a stále viac aj chýbať bude personál a peniaze. Ľudia sa nevedia dostať k zdravotnej starostlivosti, najmä tí v regiónoch, starší ľudia, tí, ktorí sa ťažšie pohybujú či presúvajú, toto všetko môže čiastočne určite vyriešiť telemedicína, vďaka ktorej by vedel lekár, zdravotník a možno aj zdravotná poisťovňa či rodina kontrolovať na diaľku svojho poistenca," povedala členka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS).



Podľa jej slov v súčasnosti zdravotné poisťovne nie sú motivované k tomu, aby investovali do takýchto projektov. Mieni, že problematika telemedicíny by sa mala legislatívne ošetriť. Zdôraznila, že takýto spôsob zdravotnej starostlivosti je bežný.