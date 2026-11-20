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Odborníci: Stav chrupu detí a tínedžerov sa zlepšuje
Bez zubného kazu bolo vlani necelých 47 percent sledovaných päťročných detí. Z takmer 40.000 päťročných detí v starostlivosti zubných ambulancií nemalo zubný kaz 18.739.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Stav chrupu detí na Slovensku sa z dlhodobého hľadiska postupne zlepšuje. U 12-ročných detí sa však index orálneho zdravia medziročne mierne zhoršil, u 15-ročných tínedžerov sa, naopak, zlepšil. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) z minulého roka.
Bez zubného kazu bolo vlani necelých 47 percent sledovaných päťročných detí. Z takmer 40.000 päťročných detí v starostlivosti zubných ambulancií nemalo zubný kaz 18.739. Dáta ukazujú, že tento stav pretrváva dlhodobo a zlepšuje sa iba mierne. V roku 2018 bolo bez zubného kazu 43,87 percenta päťročných detí, v roku 2023 to bolo 46,8 percenta detí.
U dvanásťročných detí sa index orálneho zdravia postupne zlepšuje. Napriek tomu, že sa medziročne zhoršil a zvýšil z hodnoty 1,39 na 1,41; za 16 rokov klesol približne o 30 percent. Kým v roku 2009 dosahoval hodnotu 2,01; čo znamená v priemere dva pokazené, plombované alebo vytrhnuté zuby na evidovaného pacienta, v minulom roku dosiahol hodnotu 1,41.
Index orálneho zdravia vyjadruje priemerný počet pokazených, plombovaných a vytrhnutých trvalých zubov na jedno dieťa v danom veku, ktoré je v pravidelnej starostlivosti zubnej ambulancie. Čím je jeho hodnota nižšia, tým je stav chrupu lepší.
V roku 2025 bolo v zubných ambulanciách ošetrených 56.703 detí vo veku 12 rokov. Zubári zároveň diagnostikovali 24.435 pokazených zubov a zaevidovali 49.713 plombovaných zubov.
V prípade 15-ročných tínedžerov je index orálneho zdravia horší. Za sledované obdobie od roku 2009 neklesol pod hodnotu 2,16. No aj v tejto vekovej skupine sa postupne zlepšuje. Od roku 2009 sa znížil z hodnoty 2,82 na vlaňajších 2,16; teda približne o 23 percent. V minulom roku bolo v systematickej zubnej ambulantnej starostlivosti 59.299 tínedžerov v tomto veku a zubári evidovali 86.597 plombovaných zubov.
Najnižší podiel päťročných detí bez kazu evidovali v Prešovskom kraji (40,46 percenta), najvyšší v Trnavskom kraji (51,67 percenta). Prešovský kraj mal zároveň najvyššie hodnoty indexu orálneho zdravia u dvanásťročných aj pätnásťročných tínedžerov. Najpriaznivejšie hodnoty v oboch vekových skupinách dosiahol Bratislavský kraj.
„Zlepšovanie orálneho zdravia našich detí je povzbudivou správou pre pacientov a zároveň dôvodom oceniť každodennú odbornú prácu slovenských zubných lekárov. Výsledky však ukazujú, že najmä v prevencii máme stále značný priestor na zlepšenie. Našou ambíciou nie je iba kvalitne liečiť zubné ochorenia, ale predovšetkým predchádzať ich vzniku. Preto považujeme za nevyhnutné posilňovať prevenciu, edukáciu a vytváranie správnych návykov už od najútlejšieho veku,“ uviedol prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík.
Komora preto zdôrazňuje potrebu zvyšovania zdravotnej gramotnosti, systematickej edukácie rodičov a detí, ako aj užšej spolupráce so zdravotníckymi pracovníkmi a školami. Jedným z konkrétnych príspevkov komory k podpore prevencie je edukačný projekt Zdravý úsmev, ktorý verejnosti prináša zrozumiteľné a odborne garantované informácie o zdraví ústnej dutiny, správnej starostlivosti o chrup a možnostiach predchádzania zubným ochoreniam.
Bez zubného kazu bolo vlani necelých 47 percent sledovaných päťročných detí. Z takmer 40.000 päťročných detí v starostlivosti zubných ambulancií nemalo zubný kaz 18.739. Dáta ukazujú, že tento stav pretrváva dlhodobo a zlepšuje sa iba mierne. V roku 2018 bolo bez zubného kazu 43,87 percenta päťročných detí, v roku 2023 to bolo 46,8 percenta detí.
U dvanásťročných detí sa index orálneho zdravia postupne zlepšuje. Napriek tomu, že sa medziročne zhoršil a zvýšil z hodnoty 1,39 na 1,41; za 16 rokov klesol približne o 30 percent. Kým v roku 2009 dosahoval hodnotu 2,01; čo znamená v priemere dva pokazené, plombované alebo vytrhnuté zuby na evidovaného pacienta, v minulom roku dosiahol hodnotu 1,41.
Index orálneho zdravia vyjadruje priemerný počet pokazených, plombovaných a vytrhnutých trvalých zubov na jedno dieťa v danom veku, ktoré je v pravidelnej starostlivosti zubnej ambulancie. Čím je jeho hodnota nižšia, tým je stav chrupu lepší.
V roku 2025 bolo v zubných ambulanciách ošetrených 56.703 detí vo veku 12 rokov. Zubári zároveň diagnostikovali 24.435 pokazených zubov a zaevidovali 49.713 plombovaných zubov.
V prípade 15-ročných tínedžerov je index orálneho zdravia horší. Za sledované obdobie od roku 2009 neklesol pod hodnotu 2,16. No aj v tejto vekovej skupine sa postupne zlepšuje. Od roku 2009 sa znížil z hodnoty 2,82 na vlaňajších 2,16; teda približne o 23 percent. V minulom roku bolo v systematickej zubnej ambulantnej starostlivosti 59.299 tínedžerov v tomto veku a zubári evidovali 86.597 plombovaných zubov.
Najnižší podiel päťročných detí bez kazu evidovali v Prešovskom kraji (40,46 percenta), najvyšší v Trnavskom kraji (51,67 percenta). Prešovský kraj mal zároveň najvyššie hodnoty indexu orálneho zdravia u dvanásťročných aj pätnásťročných tínedžerov. Najpriaznivejšie hodnoty v oboch vekových skupinách dosiahol Bratislavský kraj.
„Zlepšovanie orálneho zdravia našich detí je povzbudivou správou pre pacientov a zároveň dôvodom oceniť každodennú odbornú prácu slovenských zubných lekárov. Výsledky však ukazujú, že najmä v prevencii máme stále značný priestor na zlepšenie. Našou ambíciou nie je iba kvalitne liečiť zubné ochorenia, ale predovšetkým predchádzať ich vzniku. Preto považujeme za nevyhnutné posilňovať prevenciu, edukáciu a vytváranie správnych návykov už od najútlejšieho veku,“ uviedol prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík.
Komora preto zdôrazňuje potrebu zvyšovania zdravotnej gramotnosti, systematickej edukácie rodičov a detí, ako aj užšej spolupráce so zdravotníckymi pracovníkmi a školami. Jedným z konkrétnych príspevkov komory k podpore prevencie je edukačný projekt Zdravý úsmev, ktorý verejnosti prináša zrozumiteľné a odborne garantované informácie o zdraví ústnej dutiny, správnej starostlivosti o chrup a možnostiach predchádzania zubným ochoreniam.