Systém ezdravie je po pondelkovom výpadku opäť funkčný

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

NCZI sa ospravedlnilo za vzniknuté komplikácie, zároveň poďakovalo lekárom aj pacientom za trpezlivosť a pochopenie.

Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Systém ezdravie je po pondelkovom (8. 9.) neplánovanom výpadku opäť v prevádzke a jeho služby fungujú bez obmedzení. Technický problém, ktorý spôsobil výpadok, sa podarilo odstrániť. TASR o tom informovala Alena Krčová, vedúca oddelenia komunikácie a marketingu Národného centra zdravotníckych informácií (NZCI).

„K výpadku došlo v dôsledku technického problému spôsobeného zastaranosťou hardvérovej časti pôvodného riešenia. Nešlo o ľudské zlyhanie ani o kybernetický útok, ale o limit zastaraného systému,“ skonštatovala Krčová ubezpečujúc, že k úniku dát nedošlo.

.

