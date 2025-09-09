< sekcia Slovensko
Systém ezdravie je po pondelkovom výpadku opäť funkčný
NCZI sa ospravedlnilo za vzniknuté komplikácie, zároveň poďakovalo lekárom aj pacientom za trpezlivosť a pochopenie.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Systém ezdravie je po pondelkovom (8. 9.) neplánovanom výpadku opäť v prevádzke a jeho služby fungujú bez obmedzení. Technický problém, ktorý spôsobil výpadok, sa podarilo odstrániť. TASR o tom informovala Alena Krčová, vedúca oddelenia komunikácie a marketingu Národného centra zdravotníckych informácií (NZCI).
„K výpadku došlo v dôsledku technického problému spôsobeného zastaranosťou hardvérovej časti pôvodného riešenia. Nešlo o ľudské zlyhanie ani o kybernetický útok, ale o limit zastaraného systému,“ skonštatovala Krčová ubezpečujúc, že k úniku dát nedošlo.
