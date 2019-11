Systém ezdravie získal hlavnú cenu na kongrese ITAPA 2019

Bratislava 13. novembra (TASR) - Cenu Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska na kongrese ITAPA 2019 získalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a konzorcium dodávateľských firiem za projekt ezdravie.



"Úspešný štart ezdravia potvrdil, že NCZI dokáže posunúť dopredu elektronizáciu zdravotníctva na Slovensku. Nie vždy to bola od jeho spustenia v roku 2018 ľahká cesta, ale výsledky sa prejavili a pomáhajú zefektívňovať naše zdravotníctvo," uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.



Do ezdravia je v súčasnosti pripojených 75 percent poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Doteraz bolo v systéme spravených vyše 31 miliónov záznamov z vyšetrení a predpísaných takmer 96 miliónov ereceptov. "Cena je pre mňa aj mojich kolegov veľkou výzvou a motiváciou, aby sme pokračovali v tomto úspešnom príbehu," dodal Blaškovitš.



Elektronické recepty podľa NCZI šetria čas lekára aj pacienta, keďže lekár nemusí tlačiť papierové doklady a dokáže na diaľku zmeniť predpis bez toho, aby sa pacient vrátil do ambulancie. Ak pacient potrebuje doplniť lieky a lekár pozná jeho zdravotný stav, môže mu ho predpísať aj na diaľku, alebo využiť funkciu opakovaný erecept. "Za erecept sa v lekárni neplatí poplatok 17 centov. Od januára 2018 tak erecepty ušetrili ľuďom takmer 9 miliónov eur," doplnil hovorca NCZI Boris Chmel.



V súťaži sa stretli projekty, ktoré menia spoločnosť a využívajú informačné technológie, aby riešili celospoločenský problém i danú oblasť. Všetky prihlásené projekty hodnotila komisia tvorená osobnosťami z oblasti verejnej správy, odbornej komunity, akademickej sféry, odborníkov z oblasti IT, kľúčových predstaviteľov eGovernmentu, zástupcov médií zameraných na informačné technológie a najnovšie trendy v tejto oblasti.