NCZI: Trend počtu žien evidovaných na gynekológii mierne klesá

Bratislava 10. decembra (TASR) - Trend počtu žien evidovaných v gynekologických ambulanciách má dlhodobo mierne klesajúci charakter. Celoslovenský podiel pacientiek v roku 2020, ktoré boli evidované v gynekologických a pôrodníckych ambulanciách, predstavoval 77,3 percenta populácie žien vo veku 15 a viac rokov. Informovala o tom hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.



Najviac evidovaných pacientiek spadalo do ambulantnej gynekologickej starostlivosti v Nitrianskom kraji, kde podiel predstavoval 85,3 percenta populácie 15 a viacročných žien v danom kraji. Bolo ich 255.489. Naopak najmenej žien bolo v tejto starostlivosti v Trnavskom kraji, pričom podiel evidovaných žien predstavoval 65,2 percenta populácie 15 a viacročných žien, v počte 161.773. NCZI zaznamenalo, že do systematickej zdravotnej starostlivosti týchto ambulancií spadalo v minulom roku celkovo 1.831.730 pacientiek.



V roku 2020 bolo podľa Sivej hlásených 55.810 novoevidovaných tehotných žien. Najviac tehotných evidovali v Bratislavskom kraji a to 9122 žien. Najnižší počet tehotných bol v Trnavskom kraji, a to 4202 žien. Ženy s patologickým alebo rizikovým tehotenstvom predstavovali 16.227 pacientiek. Najvyšší podiel tehotných s patologickým alebo rizikovým tehotenstvom bol v Nitrianskom kraji.



V roku 2020 NCZI zaznamenalo 2.969.979 návštev pacientiek v gynekologických a pôrodníckych ambulanciách, pričom najviac žien navštívilo ambulanciu gynekológa z diagnosticko-terapeutických dôvodov. "Tieto návštevy zahŕňali prvé vyšetrenie vzniknutého stavu, na základe ktorého pacientka prišla do ambulancie, ale aj opakované návštevy počas terapie. Preventívne gynekologické prehliadky predstavovali 26,1 percenta ambulantných návštev," priblížila Sivá.



Najvyššiu návštevnosť gynekologických a pôrodníckych ambulancií zaznamenali v Žilinskom kraji, a to 467.406 návštev, pričom 36,8 percenta všetkých návštev tvorili prvé diagnosticko-terapeutické návštevy. Najmenej návštev gynekologických a pôrodníckych ambulancií mali pacientky v Trnavskom kraji.